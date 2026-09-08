El Gobernador pidió que las grandes inversiones en GNL y petróleo generen negocios para empresas y trabajadores de Río Negro.

Alberto Weretilneck quiere que las pymes rionegrinas se suban al boom energético: "Tienen que ser parte".

El desarrollo energético que atraviesa a la región no debería quedar concentrado en las grandes inversiones. Ese fue uno de los principales planteos que realizó el gobernador Alberto Weretilneck , quien reclamó que las pymes rionegrinas tengan un papel activo en los nuevos proyectos de GNL y petróleo .

El mandatario participó del Foro Pymes Italia–América Latina , organizado por ADIMRA y el Instituto Italo-Latinoamericano (IILA), un encuentro que reunió a autoridades y referentes industriales para impulsar negocios, cooperación tecnológica y nuevos vínculos entre empresas.

Weretilneck compartió el panel “Energía para el Desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor. Desde Vaca Muerta hacia el mundo” con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Mendoza, Alfredo Cornejo.

“Nuestras pymes tienen que ser parte”

Durante su exposición, el Gobernador sostuvo que para Río Negro el desafío no consiste solamente en atraer grandes capitales, sino en conseguir que esas inversiones generen una cadena de valor dentro de la provincia.

“Es trascendente para Río Negro que nuestras pymes también sean parte del desarrollo y del crecimiento que están generando los proyectos de GNL y de petróleo”, afirmó.

La intención de la Provincia es que los grandes proyectos energéticos abran oportunidades para proveedores locales, empresas de servicios y trabajadores rionegrinos, además de permitir el desarrollo de nuevas capacidades industriales.

Para Weretilneck, esa participación puede convertirse en una puerta de entrada para que empresas de la provincia se incorporen a cadenas de valor de escala internacional.

Una alianza entre empresas de Río Negro e Italia

El Gobernador también puso el foco en la posibilidad de generar asociaciones entre compañías italianas, argentinas y rionegrinas.

“Es muy importante la alianza que se pueda hacer entre las pymes italianas, argentinas y rionegrinas. Es fundamental adoptar la cultura de la asociación entre las distintas empresas”, sostuvo.

La propuesta apunta a que las empresas locales puedan aprovechar el conocimiento, la tecnología y los vínculos comerciales de compañías italianas para ampliar sus mercados y capacidades.

Weretilneck planteó que este proceso debe estar acompañado por estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y acuerdo social para sostener las inversiones en el tiempo.

El vínculo entre Río Negro e Italia viene de lejos

Durante el encuentro, el mandatario también destacó que la relación entre Río Negro e Italia no es nueva y recordó el aporte de dos figuras fundamentales para el desarrollo de la provincia: César Cipolletti y Guido Jacobacci.

Cipolletti fue protagonista del diseño del sistema de riego que permitió consolidar la producción frutícola del Alto Valle, mientras que Jacobacci tuvo un papel destacado en el desarrollo ferroviario que permitió integrar el territorio rionegrino desde el Atlántico hasta la Cordillera.

“Para nosotros, trabajar junto con los italianos es algo que está desde los orígenes de nuestra provincia”, expresó Weretilneck.

Del riego y el ferrocarril al petróleo y el GNL

Más de un siglo después, el Gobierno rionegrino busca darle una nueva dimensión a ese vínculo histórico.

La apuesta ahora está puesta en la energía, la industria y las cadenas de valor, con participación italiana en los proyectos energéticos y nuevas oportunidades de cooperación entre empresas.

El objetivo planteado por Weretilneck es que el crecimiento energético de la región no quede limitado a las grandes compañías: que también se transforme en nuevos negocios, empleo y oportunidades para las pymes de Río Negro.