Traspaso de rutas 22 y 151: "Los equipos técnicos están sorprendidos por el estado de las rutas nacionales".

Río Negro recibió esta semana una misión de FONPLATA y del Ministerio de Economía de la Nación para trabajar en el diseño de la operación de financiamiento destinada a recuperar los tramos críticos de las rutas nacionales 22 y 151.

La Provincia de Río Negro comenzó la semana ejecutando la misión de FONPLATA y del Ministerio de Economía de la Nación para trabajar en el diseño de una operación de financiamiento que tiene como objetivo recuperar los tramos críticos de las rutas nacionales 22 y 15 1.

En declaraciones radiales, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , confirmó que las tareas técnicas y administrativas ya están en marcha. Si bien se comprende la demanda temporal que amerita corroborar el estado de la rutas - en su totalidad- y tener un detalle exacto del recurso económico, manifestó que desde el Ejecutivo quieren "comenzar cuanto antes".

El trabajo de los equipos técnicos se desarrolla entre el 7 y el 9 de septiembre y cuenta también con la participación de Vialidad Nacional, Vialidad Rionegrina, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), del Ministerio de Hacienda.

Durante las primeras jornadas se realizan recorridas técnicas por la Ruta Nacional 151, hasta el límite con La Pampa, y por la Ruta Nacional 22, en la zona de Choele Choel. El miércoles tendrá lugar la reunión central de trabajo, en la que se analizarán los relevamientos realizados por Vialidad Rionegrina y se definirán aspectos técnicos de la operación de préstamo.

Echarren comentó que las autoridades se mostraron "absolutamente sorprendido por el estado de las rutas nacionales" y adelantó que "la Ruta 151 será intervenida casi en su totalidad''. En este sentido, agregó que la necesidad de accionar es urgente y que fue acertada la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de asumir la administración de ambos corredores y busca concretar una inversión de USD 60 millones.

El proyecto que avanza con pasos concretos

Días atrás el Gobierno de Río Negro se dedicó a explicar el motivo por el cual necesitaba acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las rutas nacionales 22 y 151.

La semana pasada, consiguió - por amplia mayoría- que la Legislatura de luz verde al traspaso de las rutas 22 y 151 a Río Negro. De esta manera, Río Negro asumirá la gestión y el mantenimiento de ambos corredores viales por un plazo de 20 años. Dentro de esta iniciativa, el texto declara la emergencia vial provincial por el plazo de un año en toda la extensión de ambas rutas dentro de la provincia, lo que facultará a la autoridad de aplicación a realizar contrataciones directas de urgencia para obras y mantenimiento. Para financiar este programa de obras en los tramos de mayor criticidad, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares con el organismo FONPLATA u otra entidad de financiamiento multilateral.

El legislador oficialista y miembro informante de la iniciativa, Carlos Valeri, expuso que la provincia arrastra un escenario de desinversión vial por parte de los sucesivos gobiernos nacionales de los últimos 14 años. En este sentido, detalló que la parálisis de las obras y el deterioro crónico de las banquinas y calzadas generaron un descontento absoluto en la comunidad. De acuerdo con los datos brindados por el legislador, el estado calamitoso de las rutas 22 y 151 costó la vida de 212 personas entre los años 2018 y 2026.