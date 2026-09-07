Condenaron a una mujer que confesó haber participado en el crimen del taxista de Allen

Reconoció que junto a un cómplice, imputado y en prisión preventiva, fueron a robarle a la víctima. Lo agredieron salvajemente hasta causarle la muerte.

Tamara Hernández reconoció haber participado en el crimen del taxista Marín y fue condenada a 12 años de prisión. Aún falta resolver la situación legal del supuesto cómplice.

El homicidio de Ricardo Marín , el taxista de 73 años de edad que hace pocas semanas fue salvajemente agredido para robarle en su domicilio de Allen, se encamina el esclarecimiento total. Una pareja está acusada de cometer el hecho, ocurrido entre el 8 y el 10 de julio último.

Una mujer identificada como Tamara Hernández (35) y a quien la víctima conocía de antes, reconoció haber participado en el hecho, y en un juicio abreviado realizado este lunes fue condenada a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El acuerdo fue propuesto por la Fiscalía y la Defensa Pública, con el aval de los hijos de Marín. “Han manifestado su expresa conformidad para finalizar el proceso con esta imputada a través del procedimiento abreviado, es que solicitamos que se la condene”, expresó la fiscal Verónica Villarruel.

Cómo fue el ataque fatal

Hernández confesó haber cometido el hecho alrededor de las 13:15, cuando ingresó a la casa de la víctima utilizando una llave propia, sin ejercer fuerza sobre los accesos, aprovechando el vínculo previo que mantenía con la víctima.

“El delito lo cometió acompañada por otra persona, que está imputada en este mismo legajo y cumple prisión preventiva en modalidad domiciliaria”, explicó el equipo fiscal.

“Una vez dentro del inmueble - continuó describiendo Villarruel- ambas personas agredieron físicamente a la víctima. Se apoderaron de un teléfono celular, una billetera y los juegos de llaves de dos vehículos para abandonar el lugar de manera inmediata. El informe preliminar de autopsia determinó que la víctima presentaba signos de estrangulamiento y que la muerte se produjo por los múltiples golpes en la cabeza que recibió. El cuerpo fue hallado por personal de la Comisaría Sexta luego de que uno de los hijos de Marín diera aviso a la policía”, describieron las fiscales Villarruel y la adjunta Laura Tronelli.

Entre el abultado sustento probatorio que enumeró el Ministerio Público Fiscal para sostener el juicio abreviado se encuentra el procedimiento realizado por la Comisaría 6ta de Allen, el croquis ilustrativo del lugar, el certificado médico donde se certifica el traumatismo de cráneo, la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, las más de 13 entrevistas concretadas.

Se agrega la intervención del Gabinete de Criminalística de Allen, los resultados de los allanamientos, como del rastrillaje donde se dio con el juego de las llaves de la casa de la víctima y también el auto - que era el taxi - del hombre fallecido.

La fiscalía agregó lo realizado por la División Judicial e Investigación con sede en Allen, además de una requisa vehicular, del análisis de cámaras de seguridad del 911 y de particulares. A su turno, el Defensor Penal Público, Luis Carrera, manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado y con la modalidad elegida para resolver el proceso.

Ya cumple la sentencia

Finalmente, el Tribunal compuesto por los jueces Oscar Gatti, Gastón Martín y Fernando Sanchez Freytes preguntó a la acusada y la señora reconoció haber cometido el hecho, aceptó la calificación legal atribuida y prestó conformidad con la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Luego de un breve cuarto intermedio, el Tribunal Colegiado resolvió condenar a la mujer y tras la renuncia de los plazos procesales por parte de la fiscalía y la defensa, la imputada comenzó a cumplir con la condena este mismo lunes.

En tanto que aún resta definir la situación legal del otro sujeto acusado, quien habría participado en el mortal ataque junto a Hernández.