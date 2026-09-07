Uber en Cipolletti: conductores foráneos, operativos contra ilegales y la convivencia con los taxis

El Municipio intensificó los controles al transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicas. Hay bajas en el padrón de taxis y choferes de otras ciudades.

El Municipio ratificó los controles y el secuestro de autos que se utilicen en Uber sin habilitación.

El panorama del transporte urbano en Cipolletti atraviesa un proceso de transformación. Según datos oficiales, el padrón local pasó de 380 a 324 licencias , lo que representa una reducción en la flota tradicional. Desde la secretaría de Fiscalización aclararon que estas bajas no responden al avance de las aplicaciones como Uber , sino estrictamente a normativas de antigüedad vehicular.

Diego Zúñiga , secretario de Fiscalización de la Municipalidad, explicó en diálogo con LU19 que la totalidad de las bajas otorgadas obedecen al vencimiento de los plazos permitidos para los automóviles: "Cien por ciento las bajas que se han otorgado tienen que ver con la antigüedad del vehículo". En ese sentido, recordó que los taxis no pueden superar los diez años de antigüedad , aun habiéndose otorgado una prórroga de un año.

Lejos de plantear una incompatibilidad, la normativa municipal contempla que los conductores de taxis tradicionales puedan utilizar plataformas tecnológicas de forma en paralelo. "Nosotros hemos contemplado que los taxistas puedan trabajar con ambas modalidades. Con taxi y con las plataformas tecnológicas", afirmó Zúñiga . De esta manera, diversos choferes comenzaron a ejercer la actividad sumando herramientas como Uber, DiDi o Cabify , operando con su licencia regular mientras hacen uso de las aplicaciones habilitadas en la comuna.

Para los taxistas que decidan sumar esta opción, el municipio exige únicamente la presentación de una declaración jurada para mantener el registro, sin el cobro de ningún tipo de canon adicional.

Según el Municipio, muchos taxistas trabajan a través de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify. Estefania Petrella

Seguridad y operativos contra el servicio no habilitado

El ordenamiento de las aplicaciones cobró relevancia pública tras tomarse conocimiento de un hecho acontecido en una plataforma, relacionado con una denuncia de acoso a un pasajero menor de edad. Aunque no existieron presentaciones formales ante la Secretaría de Fiscalización, la Comuna enfatizó la necesidad de exigir el registro de los choferes para resguardar a los usuarios.

Para trabajar dentro de la regla, los conductores deben presentar antecedentes penales y completar su identificación, tras lo cual se les otorga una oblea visible que permite al pasajero saber exactamente quién conduce el vehículo.

En paralelo a la regulación, las inspecciones en la vía pública se incrementaron. Durante el mes pasado se retuvieron más de 35 vehículos vinculados a la app Uber por no cumplir con la legislación vigente. En un procedimiento reciente en la zona de la terminal y la plaza San Martín, la Dirección de Tránsito secuestró 12 automóviles, de los cuales 8 correspondían a particulares no vinculados al transporte que trasladaban pasajeros de manera ilegal.

Alta demanda y llegada de choferes externos

El dinamismo del sector también se percibe en las calles a través de la disponibilidad del servicio. Choferes de Uber que operan en Cipolletti aseguran que la alta demanda local atrae de forma permanente a conductores provenientes de otras localidades vecinas.

Esta notable oferta repercute de forma directa en los tiempos de respuesta para los usuarios: actualmente, en diversos horarios del día, la espera para abordar un vehículo mediante la aplicación no supera los tres minutos.