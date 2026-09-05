Cómo continuará este domingo la búsqueda del nene de 4 años que mantiene en vilo a la región

Tras la desesperada e infructuosa búsqueda del sábado, este domingo continuará el intenso operativo para tratar de hallar al nene de 4 años que cayó junto a sus padres a un desagüe de Fernández Oro , a la altura del kilómetro 1209 de la ruta 22 , cuando circulaban en el auto familiar.

Las tareas de rastrillajes comenzarán a las 8.30 según informaron desde el Ministerio Público Fiscal a LM Cipolletti , en el setor donde se produjo el dramático episodio que mantiene en vilo a toda la región.

Al mismo tiempo, desde la Fiscalía indicaron que se investigan las circunstancias en la que se produjo el siniestro vial que derivó en el drama,

Un escenario complejo

El escenario donde se concentra el operativo se encuentra pasando el primer puente de hierro grande hacia el interior del río, a unos 1000 metros. Se trata de una zona de chacras, en pleno entorno rural rodeado por calles de tierra y tupidos pastizales, lo que vuelve compleja la llegada y el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Antonio Spagnuolo

El trabajo operativo exige una despliegue logístico extremo por agua y tierra. Respecto a las tareas que se vienen ejecutando en la zona del cauce, el comisario Miguel Elifonso detalló a este portal la dinámica de trabajo de los rescatistas: “Se hicieron 1000 metros con los buzos y rastrillajes por las orillas y los kayak. Se descansa, se vuelven a hacer 1000 metros hasta el desagüe del Río. Trabajaron las máquinas del Municipio para facilitar la búsqued" y permitir que los rescatistas puedan revisar exhaustivamente sectores donde la corriente y el volumen del agua entorpecen la visibilidad.