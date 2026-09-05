Pasan las horas, crece la despesperación: cómo es la búsqueda del nene que cayó al agua en el auto de sus padres

En una ardua misión contra reloj, aumenta la angustia y la impotencia de los investigadores y familiares. Las complicaciones que presentan los rastrillajes.

La angustia y la desesperación crecen minuto a minuto en Fernández Oro y en todo el Alto Valle. Tras el trágico hecho ocurrido durante la madrugada, cuando un vehículo cayó a un canal de riego a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22 , el operativo de rastrillaje se intensificó para dar con el nene de 4 años que continúa desaparecido.

Desde la Fiscalía informaron a LM Cipolletti que el procedimiento no ha dado tregua desde las primeras horas de la jornada: “Interviene desde la madrugada la Fiscalía, Prefectura, Policía, Defensa Civil, Bomberos y buzos. Se busca al hijo del matrimonio, que tiene 4 años, a la altura de la Ruta 22 en el km 1209”.

A pesar de los arduos esfuerzos de todas las fuerzas coordinadas, el paso del tiempo vuelve cada vez más dramático el panorama. “Pese a la búsqueda, no hemos dado todavía con el menor” , confirmaron fuentes policiales y el comisario de la seccional 26 de Fernandéz Oro. Miguel Elifonso , a este portal.

Cómo es el complejo operativo de rescate

El trabajo operativo exige una despliegue logístico extremo por agua y tierra. Respecto a las tareas que se vienen ejecutando en la zona del cauce, la autoridad policial detalló la dinámica de trabajo de los rescatistas: “Se hicieron 1000 metros con los buzos y rastrillajes por las orillas y los kayak. Se descansa, se vuelven a hacer 1000 metros hasta el desagüe del Río”.

Buscan a un niño de 4 años luego de caer a un canal de riego en el vehículo que viajaban con su familia.

Sin embargo, el despliegue no se limita únicamente a ese tramo. Para abarcar una mayor superficie y prever el arrastre de la corriente, se sumó un nuevo sector de búsqueda: “Otra cuadrilla va a iniciar desde la ex Isla 10 hacia el punto donde estamos nosotros, en el kilómetro 1209, para ver hasta dónde pueden llegar con alguna moto de agua, con una lancha, embarcación”, indicaron las fuentes de la fuerza.

Turbidez y ramas: los principales obstáculos

El trabajo de los buzos y de las embarcaciones se topa de frente con severas dificultades geográficas y climáticas del entorno acuático. Según explicaron desde la Policía, el trayecto presenta serios riesgos y complicaciones tácticas: “Son 3 mil, 4 mil metros que hay momentos que es muy estrecho el cauce y muchas ramas, eso dificulta sumado a que es re turbia el agua”.

Las autoridades, brigadas de rescate y voluntarios permanecen apostados en el sector sin perder las esperanzas, mientras la comunidad entera de Fernández Oro sigue con el corazón en la boca el minuto a minuto del dramático rastrillaje.

Cómo fue el accidente

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo circulaba con los padres y su hijo cuando, por causas aún no establecidas, cayó dentro del canal de riego. La escena se tornó dramática apenas ocurrido el hecho, en medio de la oscuridad de la madrugada.

Tras la caída, los adultos consiguieron escapar del auto y salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, pese a los intentos inmediatos, el pequeño no apareció junto a ellos y quedó desaparecido dentro del canal desde ese momento.