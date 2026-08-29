Encontraron sin vida al kayakista desaparecido en Lago Pellegrini

Desde primera hora de este sábado se había retomado la búsqueda de Miguel Lorca. Fuentes policiales confirmaron la noticia a LM Cipolletti .

La Policía y Bomberos realizaron la búsqueda de Miguel Lorca en el Lago Pellegrini con drones desde esta mañana.

Personal de Bomberos y de la Policía de Río Negro confirmó este sábado el hallazgo sin vida de Miguel Lorca , el vecino de Cinco Saltos que había desaparecido el jueves tras salir a remar en su kayak por el Lago Pellegrini .

El cuerpo fue localizado luego de casi dos días de un intenso operativo de búsqueda que combinó rastrillajes terrestres, recorridas sobre el agua y el uso de drones para cubrir los sectores de más difícil visibilidad del lago.

Según pudo reconstruir LM Cipolletti , los equipos especializados retomaron esta mañana las tareas suspendidas el viernes por la falta de luz solar, concentrando el trabajo en los sectores señalados previamente mediante los sobrevuelos con drones.

El cuerpo fue encontrado sin vida a metros de la costa del lago.

Fuentes del operativo indicaron que, tras relevar distintas zonas del lago, especialmente aquellas cubiertas de juncos y vegetación acuática, el personal abocado a la búsqueda dio finalmente con el cuerpo del hombre de 69 años.

El hallazgo puso fin a una búsqueda que había generado profunda preocupación entre familiares, allegados y vecinos de Cinco Saltos, quienes desde el jueves seguían de cerca cada novedad del operativo desplegado sobre el lago.

Miguel Lorca había ingresado al Lago el jueves con su kayak.

La secuencia de los hechos

Lorca había ingresado al agua el jueves para practicar remo, actividad que realizaba habitualmente en la zona, y nunca regresó a la orilla. Ante la falta de noticias, su familia radicó la denuncia en la Comisaría 7ª de Cinco Saltos.

A partir de ese momento se activó un operativo conjunto entre Bomberos y la Policía, que trabajó durante el viernes hasta pasadas las 19 horas, cuando la oscuridad obligó a interrumpir temporalmente las tareas de rastrillaje.

Este sábado, con la primera luz del día, los equipos retomaron la búsqueda incorporando drones para relevar sectores extensos del lago antes de definir en qué puntos concentrar el trabajo con personal en el agua.

Consternación en Cinco Saltos

La confirmación de la muerte de Miguel Lorca generó profundo pesar entre los vecinos de Cinco Saltos, localidad donde era reconocido tanto por su actividad deportiva como por su presencia habitual en distintos espacios de la comunidad.