Persecución policial en Ruta 22: dos detenidos y dos heridas tras un choque

Tras escapar de un control policial en Villa Regina, se fugaron por ruta 22 y terminaron chocando en Ingeniero Huergo.

Una fuga que comenzó en Villa Regina terminó en un violento choque en la localidad de Ingeniero Huergo , luego de que los ocupantes de un Peugeot 208 se negaran a detenerse ante un control policial en la mañana de este sábado.

El episodio se inició minutos después de las 8, cuando personal de la Comisaría Quinta intentó identificar un vehículo con seis ocupantes en calle Los Nogales, en Villa Regina. Al advertir la presencia policial, el conductor escapó hacia el este y retomó la Ruta 22 en sentido oeste, con destino a Ingeniero Huergo.

Ante la fuga, se desplegó un operativo cerrojo con la participación de la Comisaría Quinta, la Subcomisaría 65 de Godoy, la Comisaría 16 de Huergo, la Brigada Rural y el Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales. El objetivo era interceptar al vehículo antes de que abandonara la zona urbana.

El choque en pleno centro de Huergo

Al ingresar a la zona urbana de Huergo, el Peugeot colisionó a la altura de calle Chiclana al 340, casi esquina San Luis, contra otro automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública. El impacto marcó el final abrupto de la persecución iniciada minutos antes en Villa Regina.

Tras el choque, dos de los ocupantes descendieron rápidamente del vehículo y lograron escapar a pie, eludiendo por el momento a las fuerzas policiales desplegadas en la zona. En el interior del rodado permanecieron dos mujeres, que resultaron heridas a raíz del impacto contra el auto estacionado.

Dos detenidos, todos oriundos de Villa Regina

La policía logró la aprehensión de dos de los ocupantes del Peugeot, ambos con domicilio en Villa Regina. Se trata de dos hombres de 23 y 32 años, quienes viajaban junto a dos mujeres de 18 y 23 años al momento del choque en Huergo.

Las dos jóvenes asistidas en el lugar debieron ser trasladadas al nosocomio local por personal de salud, debido a los golpes sufridos durante la colisión. Los dos hombres aprehendidos, en tanto, permanecen detenidos en dependencias policiales de Villa Regina a la espera de las actuaciones correspondientes.

Efectivos policiales continúan trabajando en el lugar del hecho para establecer los motivos que llevaron a los ocupantes del Peugeot a darse a la fuga al momento de ser identificados por el personal de la Comisaría Quinta. Asimismo, se busca determinar si el vehículo registra algún pedido de secuestro activo, mientras prosigue la búsqueda de los dos hombres que lograron escapar a pie tras el choque.