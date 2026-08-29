Tenía pedido de secuestro por robo, entró a la ciudad y las cámaras del 911 la detectaron

La Policía Federal mantenía un alerta vigente sobre una camioneta robada. Un imponente operativo de la policía rionegrina logró interceptarla.

Una camioneta con pedido de secuestro activo por la Policía Federal, logró ser capturada en Viedma.

Un vehículo que tenía un pedido de secuestro vigente por robo fue detectado mientras circulaba por una ciudad rionegrina. La alerta activó un rápido operativo policial que permitió interceptarlo antes de que pudiera continuar su recorrido.

El aviso surgió a partir del trabajo de monitoreo e inteligencia realizado por el sistema de emergencias, que identificó la presencia de un rodado buscado por la Justicia . La información fue comunicada de inmediato a distintas unidades policiales.

La detección se produjo alrededor de las 10:30 de este viernes y permitió desplegar un seguimiento mediante las cámaras de seguridad. Con los datos obtenidos, los efectivos coordinaron las acciones necesarias para ubicar al vehículo.

El seguimiento terminó con una detención

El operativo se desarrolló en Viedma, donde el sistema Río Negro Emergencias 911 detectó el ingreso de una camioneta que registraba un pedido de secuestro vigente por robo. A partir de la alerta, comenzó el seguimiento mediante la videovigilancia.

La información fue compartida con personal de la Comisaría 34ª, la Comisaría Primera y la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), que trabajaron de manera coordinada para localizar el rodado y evitar que abandonara la zona.

Finalmente, los efectivos lograron interceptar la marcha de la camioneta en inmediaciones de las calles Colón y Pueyrredón. Allí realizaron el procedimiento correspondiente y confirmaron que se trataba del vehículo que había sido identificado previamente.

La camioneta tenía pedido de secuestro por robo

El vehículo era una Volkswagen Amarok blanca, que registraba un pedido de secuestro requerido por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación por robo.

Al momento de la intervención, la camioneta era conducida por un hombre de 40 años, quien se encontraba acompañado por una mujer. Ambos fueron identificados durante el procedimiento realizado por los efectivos policiales.

Tras constatar el requerimiento judicial, el rodado quedó secuestrado y fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar los pasos a seguir en relación con la investigación.

El rol de las cámaras del 911

El procedimiento volvió a poner en evidencia el funcionamiento articulado entre el sistema de monitoreo del Río Negro Emergencias 911 y las unidades policiales desplegadas en territorio.

La posibilidad de detectar un vehículo con requerimiento judicial, realizar un seguimiento mediante las cámaras y transmitir rápidamente la información permitió organizar un operativo que terminó con la localización y secuestro de la camioneta.

Desde el sistema de seguridad provincial destacan que este tipo de intervenciones dependen de la coordinación entre las herramientas tecnológicas de videovigilancia y la respuesta de los efectivos policiales, especialmente ante situaciones que requieren una intervención inmediata.