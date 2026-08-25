Rescataron a víctimas de trata de personas: hubo tres personas detenidas

Ocho trabajadores, entre ellos un menor, fueron resguardados tras constatarse su vulnerabilidad. Tres personas quedaron alojadas en la Policía de Viedma.

Gendarmería y Trabajo realizaron un operativo para rescatar a ocho víctimas de trata de personas.

Un operativo articulado entre la secretaría de Trabajo de Río Negro , la sede fiscal Descentralizada de Viedma y fuerzas federales permitió desarticular una maniobra de trata de personas con fines de explotación laboral .

Como resultado del procedimiento, ocho trabajadores —siete mayores y un menor de edad— solicitaron ser resguardados del lugar tras constatarse las condiciones de extrema precariedad en habitabilidad y permanencia en las que se encontraban.

Las tareas de investigación se originaron a partir de una denuncia previa y fueron llevadas adelante por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rawson” . Luego de precisar la localización del inmueble donde se llevaba a cabo el delito, los efectivos actuaron junto al Escuadrón Vial “Sierra Grande” .

Al irrumpir en el predio, las autoridades activaron el protocolo del Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. Durante la inspección del inmueble, los gendarmes incautaron herramientas para cosecha, cuatro teléfonos celulares y anotaciones de relevancia para la causa judicial.

Por disposición de la fiscalía interviniente, tres personas involucradas en las maniobras fueron detenidas y trasladadas hacia la sede de la Unidad Policial Federal de Viedma.

Inspección de condiciones y articulación estatal

El operativo contó con la participación de inspectores laborales, inspectores de Higiene y Seguridad, fiscales y organismos provinciales. Durante los controles se relevaron indicadores compatibles con la explotación laboral que ponían en riesgo directo la integridad psicofísica de las víctimas.

Gendarmería y Trabajo realizaron un operativo para rescatar a ocho víctimas de trata de personas.

Frente a la gravedad de los hechos, la secretaria de Trabajo, Martha Avilez, remarcó la importancia del despliegue estatal: “No miramos para otro lado. Cuando hay trabajadores en vulnerabilidad, el Estado Provincial está presente, interviene y cuida. Nuestra responsabilidad es llegar, constatar qué está pasando y actuar con todas las herramientas para proteger sus derechos y su integridad”.

Asimismo, la funcionaria provincial hizo hincapié en la necesidad del trabajo coordinado en la región: “Detrás de cada intervención hay personas y familias. Estos operativos requieren responsabilidad y articulación. Cuidar a quienes trabajan significa garantizar que nadie tenga que hacerlo en condiciones que atenten contra su dignidad”.

Todos los elementos secuestrados y las actuaciones labradas durante las inspecciones fueron incorporados al expediente judicial, mientras la causa continúa su trámite en los tribunales correspondientes.