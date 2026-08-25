Prendieron fuego un inodoro durante el horario escolar y la escuela tomó medidas

Ocurrió este lunes luego del segundo recreo del turno mañana en la ESRN 21. ¿Qué acciones tomó la institución?

Estudiantes de la ESRN 21° prendieron fuego un inodoro en pleno horario de clases.

Un hecho de vandalismo ocurrido durante el turno mañana generó indignación en la comunidad educativa de la ESRN N° 21 de Catriel . Estudiantes provocaron un incendio dentro del baño de varones mientras se desarrollaban las actividades escolares.

El episodio ocurrió este lunes, después del segundo recreo, cuando una tapa de inodoro fue prendida fuego dentro de las instalaciones. La situación generó preocupación por el riesgo que implicó para alumnos, docentes y demás integrantes del establecimiento.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el hecho fue protagonizado por estudiantes durante el horario escolar. El fuego afectó una parte del sanitario y obligó a las autoridades a intervenir para evitar mayores consecuencias dentro del edificio.

El episodio no solo provocó daños materiales, sino que también despertó cuestionamientos entre integrantes de la comunidad educativa. La preocupación se profundizó porque se trata de un establecimiento relativamente nuevo, inaugurado hace menos de dos años.

Desde la institución remarcaron que este tipo de situaciones afectan directamente las condiciones de aprendizaje y generan gastos que deben afrontarse para reparar elementos que fueron dañados de manera intencional.

El edificio escolar fue inaugurado en 2024 en Catriel.

Un edificio inaugurado hace menos de dos años

El edificio de la ESRN 21 fue inaugurado el 25 de septiembre de 2024, luego de años de reclamos para contar con instalaciones nuevas destinadas a la comunidad educativa de Catriel.

La cercanía de la inauguración volvió todavía más llamativo el episodio. En declaraciones difundidas por Catriel25Noticias, el consejero escolar expresó su indignación y resumió el sentimiento generado por el hecho: “10 años luchando por un Edificio Nuevo. Así lo cuidan”.

La institución destacó que las instalaciones representan un esfuerzo importante para toda la comunidad y que su conservación requiere compromiso por parte de estudiantes, familias y autoridades educativas.

Los padres deberán colaborar con $2 mil por estudiante para su reparación.

El pedido de las autoridades a los padres

Tras el episodio, las autoridades escolares comunicaron lo ocurrido a las familias de los estudiantes que asistieron durante el turno mañana. Además, solicitaron acompañamiento de los padres para trabajar sobre el cuidado del establecimiento.

En el mensaje enviado a las familias, la institución pidió que dialoguen con sus hijos e hijas para que comprendan las consecuencias que generan los actos de vandalismo dentro de una escuela pública.

“Solicito que por favor dialoguen con sus hijos/as y los ayuden a tomar consciencia del daño que causan a las instalaciones educativas”, señalaron desde la institución en la comunicación enviada a los padres.

Colaboración para pagar los daños

Además del pedido de reflexión, las autoridades plantearon una medida concreta para afrontar la reparación. Según informaron, solicitaron una colaboración de $2.000 por estudiante para cubrir los costos derivados de los daños ocasionados.

La escuela explicó que el vandalismo no representa solamente un problema económico, sino que también perjudica a toda la comunidad educativa y afecta las condiciones necesarias para desarrollar normalmente las actividades.