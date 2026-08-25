Después de hacer obligatoria la Marcha de Malvinas, buscan sumar carteles en las escuelas rionegrinas

Un proyecto reimpulsado en la Legislatura propone instalar la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” en establecimientos educativos públicos y privados de toda la provicia.

Impulsan una ley para que las escuelas de Río Negro exhiban la leyenda: "Las Malvinas son Argentinas".

Impulsan una ley para que las escuelas de Río Negro exhiban la leyenda: "Las Malvinas son Argentinas".

La causa Malvinas volverá a ocupar un lugar central en las escuelas de Río Negro a partir de un nuevo proyecto que busca instalar cartelería permanente con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” en todos los establecimientos educativos.

La iniciativa fue reimpulsada en la Legislatura provincial por el legislador Luis Noale , de Juntos Somos Río Negro, luego de que una propuesta similar presentada en 2024 perdiera estado parlamentario sin haber sido tratada.

El proyecto toma nuevo impulso después de la entrada en vigencia de la Ley Provincial 5879, que estableció la obligatoriedad de entonar la Marcha de Malvinas en determinados actos patrios, cívicos y escolares desarrollados en Río Negro.

Estefania Petrella

Una nueva medida para mantener presente la causa Malvinas

La propuesta plantea incorporar un elemento visual permanente en las instituciones educativas rionegrinas. La intención es que los establecimientos tengan carteles que exhiban de manera visible la frase “Las Malvinas son Argentinas”.

La medida alcanzaría a las escuelas de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada. De esta manera, la cartelería formaría parte del entorno cotidiano de las comunidades educativas.

El proyecto sostiene que la escuela constituye un ámbito fundamental para transmitir conocimientos históricos y fortalecer la construcción de una memoria colectiva vinculada con acontecimientos considerados centrales para la identidad nacional.

En sus fundamentos, la iniciativa plantea que la incorporación de la leyenda permitiría sostener de manera permanente el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El antecedente que perdió estado parlamentario

La propuesta no es nueva. Había sido presentada originalmente durante 2024, pero no recibió tratamiento legislativo dentro del plazo correspondiente y terminó perdiendo estado parlamentario.

Ahora, Noale decidió volver a impulsar el proyecto en un contexto provincial diferente, marcado por la reciente sanción de una ley que amplió la presencia de la causa Malvinas en los actos oficiales y escolares.

La Ley N° 5879 establece que la Marcha de Malvinas debe entonarse después del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia de Río Negro durante distintas fechas patrias y conmemorativas.

Entre ellas se encuentran el 2 de abril, el 25 de mayo, el 10 de junio, el 20 de junio, el 9 de julio y el 20 de noviembre.

La nueva iniciativa busca avanzar sobre otro aspecto de la misma política: que el reclamo de soberanía no quede limitado a determinadas jornadas del calendario escolar, sino que tenga una presencia permanente dentro de las instituciones.

Estefania Petrella

Qué dice el proyecto sobre las Malvinas

Los fundamentos recuerdan que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur se encuentran bajo una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido desde 1833.

El texto también menciona el reconocimiento internacional de la existencia de la disputa y sostiene que el sistema educativo argentino históricamente incorporó contenidos vinculados con los fundamentos del reclamo de soberanía.

En ese sentido, la iniciativa considera que las instituciones educativas deben funcionar como espacios para conocer la historia, apropiarse de ella y construir una memoria colectiva entre las nuevas generaciones.

El proyecto también se respalda en la Ley Nacional de Educación 26.206, cuyo artículo 92 contempla entre los contenidos curriculares la causa de la recuperación de las Islas Malvinas.

A su vez, menciona la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los demás territorios y espacios marítimos correspondientes.

Estefania Petrella

Carteles con un diseño común en toda la provincia

Si la iniciativa avanza y finalmente es sancionada, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro quedaría como autoridad de aplicación.

El organismo provincial tendría la responsabilidad de establecer las características que deberán cumplir los carteles instalados en las escuelas, con criterios comunes para todo el territorio.

El proyecto contempla que la autoridad educativa determine el formato, las dimensiones, la tipografía y los colores de la cartelería. La intención es que exista una identificación uniforme en los establecimientos.

La instalación abarcaría escuelas de gestión estatal y privada de los niveles inicial, primario y secundario, alcanzando a una amplia cantidad de instituciones educativas distribuidas en las distintas localidades rionegrinas.