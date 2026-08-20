Donarán en escuelas y colegios 200 banderas argentinas firmadas por combatientes de Malvinas

El reclamo por las Islas Malvinas es muy sentido en la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia. A tal punto que empezaron a organizar una iniciativa muy especial. Se trata de la entrega en centros educativos de todos los niveles de 200 banderas argentinas firmadas por combatientes del conflicto bélico de 1982 que viven en la región.

Con la propuesta, se buscará que las banderas, colocadas en cuadros con vidrios que las preservarán del paso del tiempo, se conviertan en un recuerdo permanente para las nuevas generaciones de lo que fue la Guerra de Malvinas y del valor y el coraje que demostraron los veteranos argentinos en defensa de la soberanía.

La adquisición de las banderas se llevará a cabo con fondos que se prevé conseguir con la realización del Segundo Campeonato de Asadores que está organizando la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia para los días 10 y 11 de octubre. Se espera una gran participación en el evento, que formará parte de los festejos por un nuevo aniversario de Cipolletti . La ciudad fue fundada un 3 de octubre de 1903.

La Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia prepara la donación de banderas argentinas firmadas por combatientes de la Guerra de Malvinas de 1982. El referente de la organización, Pedro Rivero, expresó gran entusiasmo por la iniciativa.

Pedro Rivero, referente de la Agrupación Boquense, manifestó que el objetivo es adquirir y hacer los cuadros con la enseña nacional en el tiempo que haga falta para tener todo listo para efectuar las donaciones en jardines de infantes, escuelas primarias, colegios secundarios y otros centros educativos antes del comienzo del período lectivo de 2027.

Banderas firmadas por los combatientes

La iniciativa no será fácil de llevar a la práctica, si bien existe pleno convencimiento de alcanzar el logro. Pero no será fácil. Primero, porque se tendrá que contactar con cada uno de los combatientes que viven en Cipolletti y en ciudades vecinas del Alto Valle, solicitarles su participación en la propuesta y pedirles que estampen su firma en cada una de las banderas.

Todo el proceso deberá ser supervisado por un escribano o escribana cuya colaboración se solicitará al efecto, de modo de no dar lugar a objeciones de ningún tipo, ya que todo ha sido pensado "para que perdure por la eternidad".

Con fondos del Campeonato de Asadores

El referente expresó que la organización requerirá de mucho esfuerzo, primero para conseguir los fondos necesarios. La concreción del Segundo Campeonato de Asadores demandará una inversión muy significativa, pero se espera que los concursantes sean todo lo numeroso que se estima que serán. En el evento, habrá tres categorías en las que se disputará (lechones, costillares y tiras de asado, ésta última reservada para menores de 14 años de edad). El costo de la inscripción ha sido fijado en los 100.000 pesos.

Con los fondos disponibles, se comprarán las 200 banderas, luego se convocará a cada combatiente de Malvinas a firmar las enseñas y, después, se dispondrá todo para hacer los cuadros con el vidrio de protección respectivo. Para esto, se pedirá a empresarios, comerciantes, profesionales y vecinos en general que apadrinen con aportes que permitan la confección de los cuadros.

Con escribanos y testigos

Al mismo tiempo, si no se consigue la certificación del proceso por parte de un escribano o de escribanos que brinden su colaboración de manera gratuita, habrá que contratar un profesional para hacerlo. Además, para más seriedad de todo, se invitará a tres personas para que sean testigos de la firma de las banderas argentinas.

"El sentimiento que tenemos por las Malvinas es muy profundo. En todos los argentinos. Por eso, queremos hacer algo que va a quedar para siempre, para la eternidad. Estamos muy entusiasmados y con el apoyo de la gente de Cipolletti y el Valle lo vamos a hacer", enfatizó Rivero, quien dijo que para el Campeonato de Asadores y para la iniciativa por Malvinas se cuenta y se contará con el respaldo y la colaboración de hinchas de diferentes clubes de fútbol.