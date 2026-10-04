Cómo se encuentran los hinchas de Cipo que cayeron de la tribuna de La Visera

El accidente fue previo al partido contra Sol de América, cuando se desprendió un "tablón" de la cabecera de Kleppe. Hubo un operativo para atender los heridos.

La Policía acordonó el lugar donde se desprendió el peldaño de la tribuna de la cancha de Cipolletti. Cuatro personas resultaron heridas.

El club Cipolletti informó que los cuatro hinchas accidentados este domingo en La Visera previo al partido frente a Sol de América se encuentran en buen estado de salud.

El incidente ocurrió poco antes del inicio del encuentro en la tribuna que da al pasaje Kleppe, que ocupa la hinchada La 69 , donde se desprendió un “tablón” y cuatro personas cayeron al vacío. Hubo un gran desconcierto a raíz del hecho. Según afirmaron a LM Cipolletti hinchas que estaban en el sector, se desplomó una sección de hormigón de uno de los últimos escalones de la tribuna.

A raíz del impacto, sufrieron lesiones de diferente gravedad y fueron asistidos rápidamente por los equipos de asistencia. Trascendió que algunas de las personas accidentadas debieron ser trasladadas a una clínica local para recibir la atención médica correspondiente y evaluar el alcance de las lesiones.

La sección de cemento que se desprendió de la tribuna de la cancha de Cipolletti y produjo la caída de cuatro personas.

El comunicado oficial

Un comunicado de la institución informa que los cuatro hinchas fueron trasladados al hospital, donde se acercó Marcelo Bastías, presidente de la Subcomisión de Fútbol para interiorizarse sobre su estado y acompañar a sus familias.

“Afortunadamente los cuatro se encuentran fuera de peligro y en perfecto estado de salud”, destaca el comunicado. Agrega que “Desde el club llevamos tranquilidad a toda la familia Albinegra y agradecemos la atención y el acompañamiento brindado por el personal de salud”.

Un grupo de efectivos policiales se ubicó en el lugar e hizo un cordón para evitar que la gente se acerque al espacio vacío, dado el peligro que eso suponía.