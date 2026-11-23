El operativo conjunto entre la Policía y Tránsito se extendió durante seis horas este domingo. El registro más alto superó el gramo de alcohol por litro de sangre.

Un intenso operativo de control vehicular realizado durante la madrugada de este domingo en Cipolletti terminó con el secuestro de 12 vehículos luego de que sus conductores dieran positivo en el test de alcoholemia.

Los procedimientos se llevaron adelante entre la medianoche y las 6 de la mañana del sábado en la zona del derivador Bicentenario , un punto estratégico de circulación en la ciudad. Allí, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) trabajaron en conjunto con inspectores de Tránsito Municipal para fiscalizar documentación y realizar las pruebas correspondientes.

Como saldo de las seis horas de despliegue, las autoridades detectaron once automovilistas y un motociclista que manejaban bajo los efectos del alcohol. Según informaron fuentes policiales, la graduación más elevada de la jornada alcanzó los 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre .

Ante las infracciones constatadas, se procedió a la retención preventiva de los once autos y de la moto, sacando de circulación a los conductores para evitar posibles siniestros viales en una franja horaria considerada crítica.

Del dispositivo participaron cuatro efectivos de la BMA junto al personal municipal, en el marco de las tareas preventivas que la Policía de Río Negro sostiene en distintos sectores de la ciudad para reforzar la seguridad vial.

Recuperan una moto robada en Cipolletti

Una recorrida preventiva de la BMA permitió detectar en Cipolletti una moto que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo. El procedimiento se realizó este sábado cuando los efectivos identificaron un rodado que circulaba sin patente, sin luces y sin que su conductor llevara casco.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 22.15 horas sobre Antártida Argentina, entre Río Negro y Río Neuquén. Durante las recorridas de prevención, el personal policial advirtió las irregularidades y detuvo la marcha de la moto para realizar el correspondiente control.

Al identificar al conductor, un hombre de 28 años, los efectivos constataron que se desplazaba en una Keller de 110 cc, de color rojo y sin chapa patente colocada. Ante esta situación, realizaron una consulta a través de los sistemas informáticos policiales para verificar la situación registral del vehículo.

La búsqueda arrojó un resultado positivo: la moto registraba un pedido de secuestro vigente desde el 5 de octubre de 2026, en el contexto de una investigación por robo solicitada por el Destacamento 128° de Ferri.

A partir de esa constatación, se dispuso el secuestro del rodado. Desde la cartera de Seguridad provincial informaron que personal de la Comisaría 79° colaboró con las actuaciones y el traslado de la moto a la dependencia policial. En tanto, las actuaciones quedaron a cargo de la fiscalía de turno.

Cervantes: retuvieron cinco motos por circular con escapes libres

Un operativo preventivo realizado por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y personal de la Comisaría 22° de Cervantes terminó con cinco motos retenidas por tener escapes libres. Los controles se desarrollaron en distintos sectores de la localidad, con intervención de Tránsito Municipal.

El procedimiento se llevó adelante entre las 20 y la medianoche del sábado, con recorridas y controles de identificación de personas y vehículos en distintos puntos de la jurisdicción.