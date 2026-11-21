Se reunieron en el Estadio Municipal para despedir el año de los Bailes Cipoleños. Hubo música, presentaciones de canto y baile y entrega de premios de las Olimpíadas.

Cerca de 650 personas mayores compartieron este sábado el cierre anual de los Bailes Cipoleños. De 11 a 17 , en el Estadio Municipal de Naciones Unidas 1700 , los grupos de la red local se turnaron para cantar y bailar en una jornada gratuita organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad.

"Qué lindo poder compartir una tarde así con nuestros adultos mayores. Nos enseñaron tanto, a muchos nos criaron y fueron los primeros en estar cuando los necesitamos. Hoy nos toca a nosotros devolverles un poco de todo eso, acompañarlos y hacer que tengan más lugares donde encontrarse, hacer amigos y disfrutar", expresó el intendente Rodrigo Buteler .

Durante el encuentro también se entregaron los premios de las Olimpíadas para Personas Mayores, realizadas en octubre. La competencia reunió disciplinas como newcom, tejo, tenis de mesa, ajedrez y sapo, además de propuestas de canto, tejido y danza grupal.

Un día para volver a verse

El secretario de Desarrollo Humano, Diego Cides, explicó que muchas personas mayores tienen actividades durante la semana, pero pasan más tiempo solas los fines de semana. Los bailes les dan una fecha al mes para volver a verse, charlar, compartir unos mates y salir a la pista. En los grupos, contó, participan vecinos desde los 55 años hasta los 90 y más.

QUÉ LINDO COMPARTIR ESTA TARDE CON USTEDES



Hoy estuvimos en el cierre de los Bailes Cipoleños con cerca de 650 adultos mayores de Cipo. Pasaron más de 25 grupos a bailar y cantar, y también entregamos los premios de las Olimpíadas que hicieron el mes pasado.

Me encantó estar… pic.twitter.com/7rgmFcwIEe — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) November 21, 2026

La Red Local de Personas Mayores sostiene ese trabajo durante todo el año. Sus grupos se reúnen una vez al mes para compartir las actividades de cada institución y armar una agenda común. Así, quienes llegan por el tejo o el newcom también pueden conocer al coro San Francisco o sumarse a Las Arañitas, el grupo que se reúne a tejer en el Centro Integral de la Tercera Edad (CITE).

En marzo vuelve el baile

Los Bailes Cipoleños completaron su cuarto año consecutivo, con un promedio de 200 asistentes por encuentro durante la temporada. Cides adelantó que el ciclo volverá en marzo de 2027 con una apertura a toda orquesta y que, a partir de entonces, habrá un baile por mes.