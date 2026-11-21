Los operativos se realizaron durante la noche del viernes en distintos sectores de la ciudad.

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti recuperó dos motocicletas que habían sido denunciadas como robadas durante octubre. Los procedimientos se realizaron durante la noche del viernes, en el marco de distintos controles preventivos de seguridad desplegados en la ciudad.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo , dependiente de la Unidad Regional Quinta de la Policía de Río Negro , quienes identificaron a dos conductores que circulaban por diferentes sectores de la ciudad.

En ambos casos, las verificaciones policiales permitieron establecer que los vehículos tenían pedidos de secuestro vigentes por delitos contra la propiedad . Uno de los motociclistas intentó evitar el procedimiento y fue interceptado después de recorrer varias cuadras.

Estefania Petrella

Recuperaron una motocicleta robada en el barrio Ferri

El primero de los procedimientos se desarrolló en la intersección de las calles Antártida Argentina y Río Negro, donde los efectivos motorizados identificaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos.

El rodado, de color rojo, fue sometido a una verificación de sus datos identificatorios. Al consultar los registros policiales, los uniformados descubrieron que tenía un pedido de secuestro por el delito de hurto, correspondiente a octubre de 2026.

La solicitud había sido emitida por el Destacamento Policial 128° del barrio Ferri, dependencia que había intervenido en la denuncia original. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo y la identificación de su conductor.

Intentó escapar de un control policial y fue interceptado

El segundo operativo se produjo cuando personal de la BMA de Cipolletti realizaba recorridas preventivas por calle Esmeralda. Durante el patrullaje, los agentes observaron a un motociclista que efectuaba maniobras indebidas mientras circulaba por la zona.

Los efectivos le dieron la voz de alto para realizar un control de identificación, pero el conductor desobedeció la orden policial y continuó su marcha. Esta situación motivó un seguimiento que se extendió durante varias cuadras.

Finalmente, los uniformados consiguieron interceptarlo sobre calle Don Bosco al 1700, donde pudieron identificarlo y verificar la documentación y los datos del vehículo. La consulta permitió descubrir que la motocicleta también registraba un pedido de secuestro vigente.

En este caso, la solicitud había sido emitida durante octubre por la Comisaría 32° de Cipolletti, en el marco de una investigación por el delito de robo. El vehículo quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales.

Estefania Petrella

Intervino la Fiscalía y secuestraron los vehículos

Una vez concluidos ambos procedimientos, los efectivos trasladaron a las dos personas identificadas y las motocicletas recuperadas hasta la Unidad 79°, donde se realizaron las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes a cada uno de los hechos.

La Fiscalía de turno tomó intervención para disponer las diligencias correspondientes y avanzar con las investigaciones. No se informó si los conductores quedaron detenidos ni se precisaron las circunstancias en las que habían obtenido los vehículos.