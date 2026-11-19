La vecina encontró el vehículo abandonado a pocos metros de su casa y alertó a la Policía. Tenía un pedido de secuestro por un hurto en Cipolletti.

Juntaba espárragos en una chacra de Fernández Oro y encontró una moto robada que era buscada desde mayo.

Una tarea cotidiana en una chacra de Fernández Oro terminó con un hallazgo inesperado . Mientras juntaba espárragos, una vecina descubrió una moto abandonada entre los cultivos y decidió dar aviso a la Policía. Cuando los efectivos revisaron los datos del vehículo, encontraron un detalle que cambió el rumbo del procedimiento: tenía un pedido de secuestro vigente desde hacía más de seis meses por una causa de hurto en Cipolletti.

El episodio motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 26° de General Fernández Oro , que llegaron al lugar luego de recibir el llamado de la mujer.

Según explicó la vecina, la moto estaba abandonada a unos 20 metros hacia el interior de una chacra ubicada frente a su domicilio. Mientras recolectaba espárragos, advirtió la presencia del vehículo y decidió acercarse.

La mujer también comentó a los policías que sospechaba que la moto podía pertenecer a una persona que semanas atrás había ingresado a robar a su vivienda. Sin embargo, no tenía datos concretos para identificar al presunto involucrado.

Ante esa situación, trasladó el rodado hasta el frente de su propiedad para facilitar la intervención policial.

La Policía descubrió que tenía un pedido de secuestro

Una vez en el lugar, los efectivos verificaron los datos de la motocicleta en los sistemas provinciales y nacionales de registros automotores.

La consulta permitió establecer que se trataba de una Corven Energy de 110 cilindradas que tenía un pedido de secuestro activo desde el 18 de mayo de 2026.

La solicitud había sido realizada por la Comisaría 45° de Cipolletti, en el marco de una investigación por hurto que estaba a cargo de la Fiscalía de esa ciudad.

De esta manera, los uniformados confirmaron que el vehículo encontrado en la chacra de Fernández Oro era buscado por la Justicia desde hacía varios meses.

Cómo estaba la moto cuando la encontraron

Por disposición judicial, los efectivos procedieron al secuestro del rodado y lo trasladaron a la sede de la Comisaría 26°.

En el informe policial quedó asentado que la motocicleta presentaba varios daños y faltantes. Tenía cables cortados, deterioro en los plásticos traseros y no contaba con el guardabarros delantero, el cubre motor, los espejos ni las cachas laterales.

El hallazgo permitió recuperar un vehículo que estaba vinculado a una investigación por hurto en Cipolletti y que permanecía desaparecido desde mayo.