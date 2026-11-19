El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. El rodado tenía pedido de secuestro vigente y tomó intervención la SENAF.

Un menor de edad fue demorado por circular con una moto robada en Balsa Las Perlas.

Un adolescente de 13 años fue interceptado por efectivos policiales mientras circulaba en una moto con pedido de secuestro por robo en el barrio Ruca de Las Perlas . El menor intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados, pero fue alcanzado a pocos metros del lugar.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría 82° de Las Perlas , quienes realizaban recorridas preventivas por diferentes sectores de la localidad. Durante uno de esos patrullajes, detectaron una motocicleta que circulaba sin la correspondiente chapa patente.

La situación despertó las sospechas de los agentes, quienes intentaron identificar al conductor. Sin embargo, el adolescente reaccionó con una maniobra evasiva y trató de alejarse rápidamente del sector para evitar el procedimiento policial.

Intentó escapar de la Policía, pero fue interceptado

El episodio ocurrió en una calle sin nombre del barrio Ruca, donde los uniformados desarrollaban tareas habituales de prevención. Allí observaron una motocicleta negra sin patente que era conducida por una persona aparentemente menor de edad.

Cuando el conductor advirtió la presencia policial, intentó darse a la fuga. No obstante, los efectivos lograron interceptarlo a pocos metros, evitando que continuara su recorrido y procediendo a realizar las verificaciones correspondientes sobre el vehículo.

Una vez identificado, los policías comprobaron que se trataba de un adolescente de 13 años. Debido a su edad y las circunstancias del procedimiento, avanzaron con las actuaciones necesarias para establecer la procedencia de la motocicleta.

El rodado fue identificado como una Bajaj Rouser de 200 cilindradas, de color negro. Los efectivos revisaron sus numeraciones y realizaron una consulta en los sistemas informáticos policiales para determinar si registraba alguna irregularidad.

Sebastián Fariña Petersen

La moto tenía pedido de secuestro por robo en Neuquén

La consulta permitió establecer que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente desde el 9 de octubre de 2026, vinculado con una causa por el delito de robo tramitada ante la Justicia de Neuquén.

Este resultado confirmó que el vehículo era buscado por las autoridades judiciales de la provincia vecina. A partir de esa información, los agentes dieron intervención a la fiscalía de turno para definir las medidas correspondientes.

El hallazgo permitió recuperar una motocicleta que permanecía requerida por la Justicia desde hacía más de un mes. Sin embargo, no se informó cómo llegó el vehículo hasta Las Perlas ni quién lo tenía anteriormente.

Tampoco se estableció, a partir de la información difundida, si el adolescente conocía la procedencia del rodado. La investigación deberá determinar las circunstancias relacionadas con la tenencia y circulación de la motocicleta recuperada.

Intervino la Fiscalía y notificaron a los padres del menor

Tras recibir el informe policial, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro de la motocicleta por encubrimiento, con el objetivo de avanzar en las actuaciones judiciales relacionadas con el vehículo denunciado como robado en Neuquén.

Además, las autoridades ordenaron realizar una notificación formal a los padres del adolescente, teniendo en cuenta que el conductor identificado durante el procedimiento tiene solamente 13 años y se encuentra alcanzado por las disposiciones especiales de protección de derechos.

También se dispuso la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), organismo encargado de actuar en situaciones que involucran a niños y adolescentes y requieren un abordaje institucional específico.