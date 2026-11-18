El magistrado de Familia de Cipolletti evaluó personalmente la situación de un hombre y dictó nuevas medidas para garantizar su autonomía, tras cuatro años de limitaciones judiciales.

Un juez de familia se trasladó al domicilio de un hambre para su evaluación y modificación de una sentencia.

Un juez de Familia de Cipolletti se trasladó hasta el domicilio de un hombre que tenía una restricción a su capacidad jurídica desde 2022 . La visita fue determinante para revisar su situación y establecer nuevas condiciones que permitan preservar su autonomía personal.

La intervención judicial se desarrolló en el marco de un expediente tramitado ante la Unidad Procesal de Familia N.º 5 de Cipolletti . El procedimiento concluyó con una nueva sentencia que delimitó los actos para los cuales el hombre necesitará asistencia.

La decisión se produjo después de una evaluación interdisciplinaria, una entrevista personal y la intervención de distintos organismos judiciales. El objetivo central fue determinar si las limitaciones establecidas anteriormente continuaban siendo necesarias y bajo qué condiciones debían mantenerse.

Por qué la Justicia de Cipolletti revisó la restricción

El caso comenzó en diciembre de 2022, cuando una resolución judicial dispuso una restricción a la capacidad del hombre. Sin embargo, la legislación argentina establece que estas decisiones deben revisarse periódicamente para evaluar posibles cambios en las circunstancias personales.

Por ese motivo, la Unidad Procesal de Familia inició de oficio una revisión de aquella sentencia. El procedimiento permitió actualizar la información disponible y analizar las capacidades actuales del involucrado, conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial.

Durante esta etapa intervino la defensa oficial y se abrió el expediente a prueba. Posteriormente, el Cuerpo de Investigación Forense presentó una evaluación sobre aspectos relacionados con su salud, el origen de su cuadro y su pronóstico.

Sin embargo, el análisis judicial no quedó limitado a los informes profesionales. La normativa exige que el magistrado mantenga una entrevista personal con quien atraviesa el procedimiento, para garantizar su participación directa antes de adoptar una resolución.

La visita del juez al domicilio fue clave

Para cumplir con esa obligación, el juez de Familia se trasladó hasta la vivienda del hombre, donde mantuvo una entrevista destinada a conocer su situación actual y garantizar que pudiera participar personalmente del proceso judicial.

Una vez concretado el encuentro y recibido el dictamen del Ministerio Público, el expediente quedó en condiciones de recibir sentencia. La resolución examinó las garantías previstas en la legislación nacional y los tratados internacionales sobre discapacidad.

El fallo recordó que la capacidad jurídica se presume y que cualquier limitación debe tener carácter excepcional. También destacó que las decisiones judiciales deben procurar la menor afectación posible de la autonomía y los derechos individuales.

En ese contexto, la sentencia estableció que la restricción “se agota únicamente” en aquellos actos para los cuales el hombre deberá contar con una figura de apoyo, evitando extender las limitaciones a otras decisiones personales.

Estefania Petrella

Qué podrá hacer y cuándo necesitará asistencia

La nueva resolución precisó que la figura de apoyo será una persona de su entorno familiar. Su función consistirá en brindar asistencia para determinados actos y facilitar la toma de decisiones, sin reemplazar automáticamente la voluntad del hombre.

El juez también dispuso mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de esas responsabilidades. La persona designada deberá rendir cuentas de manera fiel, detallada y documentada, conforme a las salvaguardas establecidas en la sentencia.

Además, ante cualquier conflicto de intereses entre ambos, deberá intervenir inmediatamente la Unidad Procesal y el organismo correspondiente del Ministerio Público. Esta disposición busca proteger los derechos del involucrado durante el ejercicio de las funciones de apoyo.

La resolución también ordenó inscribir la restricción en los registros de la Propiedad Inmueble y del Automotor. Para realizar actos de disposición complejos, el hombre necesitará asistencia de su figura de apoyo y autorización judicial previa.

Cuándo volverá a revisarse la sentencia

La decisión judicial no establece una situación definitiva. El magistrado dispuso una nueva evaluación interdisciplinaria para agosto de 2029, cuando deberá analizarse nuevamente si las medidas adoptadas continúan siendo necesarias y adecuadas para su situación.

No obstante, el expediente podrá revisarse antes de esa fecha si aparecen circunstancias que lo justifiquen. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a pedido de parte, conforme a las previsiones del Código Civil y Comercial.