Después de una jornada marcada por la inestabilidad, el tiempo tendrá algunos cambios en Cipolletti durante los próximos días. Conocé cómo estará día por día.

Entre las 16 a 21 se realizarán distintas propuestas recreativas en la plaza San Martín para festejar la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante.

Después de una martes marcado por la inestabilidad, el pronóstico anticipa algunos cambios en Cipolletti durante los próximos días. Según los datos difundidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , se espera una semana con condiciones variables en la ciudad, por lo que habrá que seguir de cerca la evolución del tiempo.

Para este miércoles 18 de noviembre , la AIC anticipa una jornada con posibles tormentas durante el día. La temperatura máxima podría alcanzar los 27 grados , con viento del oeste de aproximadamente 27 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h. Durante la noche se espera una mejora de las condiciones, aunque el cielo podría presentar períodos de inestabilidad. La temperatura mínima prevista es de 8 grados.

El jueves 19 será una jornada para seguir de cerca. De acuerdo con el pronóstico de la AIC, se esperan condiciones inestables durante el día y la noche, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas.

La máxima rondaría los 26 grados, mientras que la mínima se ubicaría en torno a los 9 grados. También se prevé un incremento del viento hacia la noche, con velocidades que podrían alcanzar los 61 km/h y ráfagas de intensidad similar.

Viernes soleado y primaveral

Para el viernes 20, los pronósticos disponibles anticipan una mejora de las condiciones meteorológicas. Se espera una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y una máxima cercana a los 25 grados.

La mínima rondaría los 14 grados. Por el momento, no se anticipan precipitaciones significativas para esa jornada.

Sin embargo, la mejora estará acompañada por viento del sudoeste. Durante el día podría alcanzar los 42 km/h, con ráfagas de intensidad similar. Hacia la noche aumentará la nubosidad. Pronósticos

Sábado primaveral en Cipolletti con advertencias para la noche. Estefania Petrella

¿Qué pasará durante el fin de semana en Cipolletti?

El sábado 21 podría ser el día más complicado del fin de semana. La AIC anticipa lluvias débiles y dispersas durante el día y condiciones inestables hacia la noche. La máxima rondaría los 22 grados, pero se espera un descenso marcado de la temperatura durante la noche, con una mínima de 7 grados. Además, el viento podría intensificarse hacia la noche, con ráfagas que alcanzarían los 68 km/h.

Para el domingo 22, en cambio, se espera una mejora: el cielo estaría mayormente despejado, con una máxima de 25 grados y una mínima de 10. El viento continuará presente, aunque con menor intensidad que durante el sábado.