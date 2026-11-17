Comienza el refuerzo de inspecciones en propiedades privadas con malezas o acumulación de basura en la ciudad. Los detalles.

Servicios Públicos sale a fiscalizar, multar y cobrar por aquellos terrenos que tengan malezas o residuos.

El Municipio de Cipolletti anunció que reforzará los controles sobre los terrenos baldíos y propiedades privadas sin mantenimiento , con el objetivo de prevenir la formación de microbasurales, la proliferación de insectos y posibles incendios. Los propietarios que incumplan las obligaciones establecidas por la normativa vigente podrán afrontar costosas sanciones económicas .

La campaña de limpieza y desmalezamiento se desarrolla durante todo el año, aunque las inspecciones se intensificarán durante diciembre, enero y febrero. En ese período, el crecimiento de la vegetación incrementa la necesidad de mantener los espacios en condiciones adecuadas.

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que la Ordenanza 469/22 establece la obligación de conservar los terrenos limpios, desmalezados y cercados. Quienes no cumplan con estas exigencias podrán recibir una notificación y posteriormente afrontar los gastos de intervención municipal.

Estefania Petrella

Cuánto deberán pagar los propietarios que no limpien sus terrenos

Uno de los aspectos centrales de la campaña es el impacto económico que puede generar el incumplimiento. Cuando un propietario no realiza el mantenimiento correspondiente, el Municipio puede intervenir directamente y trasladarle el costo de los trabajos ejecutados.

Actualmente, el valor establecido para la limpieza de terrenos baldíos es de $3.500 por metro cuadrado, al que se suma un adicional equivalente al 50% del servicio de desmalezamiento, además de la infracción que corresponda.

Por ejemplo, el propietario de un terreno de 300 metros cuadrados deberá afrontar un costo de $1.575.000 únicamente por los trabajos de limpieza y desmalezamiento. A ese importe podría agregarse la multa municipal correspondiente al incumplimiento.

Desde la Dirección de Recaudaciones explicaron que estos valores se incorporan a las tasas municipales y se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ese motivo, los montos pueden modificarse con el transcurso del tiempo.

Estefania Petrella

Qué sucede cuando un terreno está abandonado

El procedimiento comienza cuando el Municipio detecta un terreno sin mantenimiento y notifica formalmente a su propietario. A partir de ese momento, el titular dispone de siete días para realizar la limpieza y regularizar las condiciones del inmueble.

Si transcurrido ese plazo no se realizaron las tareas correspondientes, las cuadrillas municipales podrán ingresar para ejecutar el desmalezamiento. Posteriormente, el costo del servicio será trasladado al responsable, junto con la sanción económica prevista.

La normativa también establece que los propietarios deben cortar la maleza al menos una vez por mes, para evitar su crecimiento excesivo y garantizar que los terrenos permanezcan en condiciones adecuadas durante las distintas estaciones del año.

Estefania Petrella

Refuerzan las inspecciones durante el verano

Con la llegada de los meses de mayores temperaturas, el Municipio intensificará las tareas de fiscalización. El objetivo es reducir los riesgos de incendios, evitar la acumulación de residuos y prevenir la proliferación de insectos y alimañas.

La presencia de terrenos abandonados también favorece la formación de microbasurales, una problemática que afecta las condiciones sanitarias y el mantenimiento urbano. Por eso, las autoridades insisten en la responsabilidad individual de cada propietario.

Desde el área de Espacios Verdes remarcaron la importancia del mantenimiento preventivo para evitar intervenciones municipales. Además de reducir posibles riesgos sanitarios, estas acciones permiten conservar el orden y las condiciones generales de los barrios.

Estefania Petrella

Cómo denunciar terrenos baldíos sin mantenimiento en Cipolletti

Los vecinos que detecten terrenos privados con malezas, basura o falta de mantenimiento pueden realizar denuncias para solicitar la intervención de las áreas municipales encargadas de controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

Los reclamos pueden efectuarse mediante la Central de Atención al Ciudadano, llamando gratuitamente al 147, o a través del WhatsApp municipal 299-5720565, donde funciona el chatbot habilitado para recibir consultas y denuncias.