"Verlo con el diploma va a ser un sueño cumplido", confiesa la mujer a LM Cipolletti. La historia de una madraza y de un hijo que hace buena letra en todo sentido.

Julia y Emilio, madre e hijo, compañeros de aula y de banco en el Cens 15. "Es hermoso lo que nos está pasando".

Julia Soto -40 años- se sienta del lado derecho del banco, en dirección al pasillo. Emilio -20- lo hace del izquierdo, contra la pared. "Me dicen que es para tenerlo cortito y que no se escape", bromea ella en la charla con LM Cipolletti .

Madre e hijo . Compañeros de aula y de la vida. "Es mi único hijo, lo crié sola y vivimos juntos", cuenta la esforzada mujer en un alto que hizo para almorzar en el mediodía del martes. "Trabajo en limpieza, ya después de las 12 toca volver. Y a la noche hay que ir con todas las pilas al colegio", aclara quién portará la bandera de Río Negro en la fiesta de graduación del Cens 15 .

Ambos se aprestan a recibir su título secundario en la escuela nocturna de la ciudad, coronando un camino marcado por el sacrificio, el fuerte vínculo y la superación personal.

Frente a la adversidad, fue la mujer quien intentó predicar con el ejemplo e incentivó al muchacho a retomar la escuela juntos. Emilio había tenido que interrumpir su estudio y Julia llevaba a la vez años postergando su propia formación debido a las exigencias laborales.

"Al principio fuimos porque él no pudo seguir y yo trabajaba mucho. Dejó un tiempito y decidimos ir a la noche. Ahora que estamos terminando se valora más: estudiar juntos, ir y venir juntos, formar el grupo de la escuela", relata esta madraza.

El esfuerzo diario de la familia se sostiene a pulmón. Julia trabaja en limpieza en casas de familia y ejerce como pedicura, un oficio en el que se formó para sumar ingresos. Emilio, su único hijo -"un joven tranquilo y apasionado por el dibujo"-, la acompaña desde chico en sus jornadas y hoy realiza trabajos de limpieza de terrenos y solares.

En su hogar, donde viven en la parte trasera de la casa de Rosa, la madre de Julia, las noches y los ratos libres se dividieron entre fotocopias, trabajos prácticos y exposiciones orales.

En el aula, en tanto, conforman un equipo armonioso. "Soy la más aplicada que pongo orden", admite Julia, quien además este año alcanzó el honor de portar la bandera de la Provincia de Río Negro por su desempeño académico y por su admirable historia.

"Nunca lo dejé machetearse"

A la hora de estudiar, las reglas fueron claras: "No le dejé machetearse ni me macheteo yo, solo usamos la inteligencia artificial para sacar conclusiones". Con dedicación y constancia, le encontraron la vuelta a materias que al principio "nos costaban como Matemáticas. No entendíamos un comino y ahora la sacamos adelante; es cuestión de preguntar mucho", señalan y agradecen la paciencia de los profes.

Por una cuestión de horarios laborales, al comienzo hacían los trabajos prácticos solo entre ellos, hasta que el año pasado se sumó su compañera Débora y, en este último tramo, también Ludmila, consolidando un grupo de estudio sólido.

De cara a la ceremonia graduación, anticipan que eligieron a Mario, profesor de Biología; a la profesora Meschini, de Historia; y a Lorena, de Inglés para que les entreguen los diplomas. "Todos son geniales", elogian al personal docente.

Julia y Emilio, junto a Débora y Ludmila, sus compañeras de grupo.

Con el cierre del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina y los preparativos en marcha para la fiesta del próximo 4 de diciembre, la prioridad de Julia sigue puesta en lo académico: "Más me preocupaba por recibir los certificados, que mi hijo terminara sin llevarse ninguna materia".

Sin embargo, el título secundario no es el punto de llegada, sino el impulso para seguir avanzando juntos. Ya proyectan inscribirse en la carrera de Gerontología y, más adelante, evaluar la posibilidad de estudiar Mecánica Dental. "Es un sueño cumplido que yo tenía y lo decidimos los dos. Es mi gran compañero, en el aula y en la vida, desde el día que supe que estaba embarazada quería y necesitaba un hijo así", concluye Julia, la mamá y mejor compañera de Emilio.

"Un placer y un orgullo muy grande"

Adrián Ciancio, director del Cens 15:

"Es importante destacar que es una escuela de barrio donde a través del tiempo vienen familias enteras. Eso habla bien de la escuela. Hemos tenido, papá, mamá y cinco hermanos por ejemplo. En este caso particular, si bien actualmente tenemos una mamá y una hija que están en distintos años, se da que están en el mismo año. Siempre nos dio mucha ternura porque se sientan juntos, además, se acompañan. Verlos desde primer año y que en unos días se reciban para nosotros es un placer y un orgullo muy grande".