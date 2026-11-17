La incorporación de equipos especializados marca una nueva etapa del operativo en el río Negro, luego de los cuestionamientos de la familia por los sectores recorridos.

Este martes continúa la búsqueda del joven de 23 años que se encuentra desaparecido tras ingresar al río Negro.

La búsqueda de Alejandro Atero , el joven de 23 años desaparecido desde el jueves 12 de noviembre en el río Negro , continúa este martes con un importante despliegue de equipos especializados. A cinco días de su desaparición, los organismos de emergencia retomaron los rastrillajes con buzos de rescate y embarcaciones para intentar localizarlo en las aguas cercanas a Isla Jordán, en Cipolletti .

El operativo comenzó durante las primeras horas de la mañana y tiene como principal objetivo explorar sectores profundos del río . La intervención incorpora especialistas preparados para realizar tareas subacuáticas en zonas de difícil acceso.

La nueva jornada de búsqueda se desarrolla después de varios días de recorridos sin resultados positivos. Mientras tanto, los familiares del joven mantienen su preocupación y habían solicitado modificar la estrategia utilizada para encontrarlo.

Buzos especializados se sumaron a la búsqueda en el río Negro

El despliegue de este martes cuenta con la participación de Prefectura Naval Argentina y personal del Cuartel Central de Bomberos de Neuquén, que aportó embarcaciones y efectivos pertenecientes a su Brigada de Buceo y Rescate.

Los especialistas trabajan en la exploración subacuática y el barrido fluvial de distintos sectores. El objetivo es inspeccionar lugares profundos y puntos donde la visibilidad bajo el agua dificulta las tareas de localización.

Las actividades continuarán durante toda la jornada, aprovechando las horas de luz natural. Los equipos buscan ampliar la cobertura de los rastrillajes realizados anteriormente, que incluyeron recorridos entre Isla Jordán y el balneario de Allen.

Hasta el momento, los operativos desarrollados desde la desaparición del joven no permitieron establecer su paradero. La incorporación de personal especializado representa una nueva instancia dentro del trabajo coordinado entre los organismos de emergencia.

Un intenso operativo se despliega en la búsqueda de Alejandro Atero. Lo buscan por agua y por tierra. El joven desapareció el jueves y aún no hay novedades. Gentileza

El desesperado pedido de la familia de Alejandro Atero

Antes de este nuevo despliegue, la familia de Alejandro Atero había difundido una carta dirigida al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para solicitar una intervención urgente y cuestionar el enfoque de los rastrillajes.

En el documento, fechado el 15 de noviembre, los familiares sostuvieron que el joven desapareció en un sector conocido como La Puntilla, ubicado detrás de la toma Los Olmos, entre chacras de la zona.

"A Alejandro NO se lo llevó la corriente. A Alejandro lo chupó un remolino y nunca volvió a subir a la superficie", expresaron en la presentación, donde manifestaron su preocupación por las características del lugar.

Según la hipótesis planteada por sus allegados, el joven podría haber quedado atrapado en una zona profunda formada por ese remolino. Por ese motivo, cuestionaron que los rastrillajes se concentraran principalmente río abajo.

Los familiares también reclamaron la participación de buzos tácticos de Bariloche y San Antonio Oeste, al considerar que cuentan con equipamiento y capacitación adecuados para intervenir en sectores con corrientes de elevada intensidad.

"Cada hora que pasa es una hora menos para encontrarlo. Le pedimos que no nos dejen solos", señalaron en el cierre de la carta dirigida al mandatario provincial.

Cinco días de incertidumbre en Cipolletti

La desaparición ocurrió el jueves 12 de noviembre, alrededor de las 15, cuando Alejandro ingresó al río y no volvió a salir a la superficie, según la información difundida por sus familiares.

Desde entonces, se realizaron recorridos por el agua y sectores costeros para intentar encontrarlo. Este martes, la búsqueda continúa con la incorporación de buzos especializados, mientras su familia espera novedades sobre el operativo.