El desgarrador pedido de la madre del joven desaparecido en la Isla Jordán

Mientras continúa el intenso operativo de rastrillaje por agua, tierra y a caballo en Cipolletti, su mamá conmovió a todos con su mensaje. ¡Fuerzas!

El joven oriundo de Puerto Madryn desapareció el jueves en la Isla Jordán.

La angustia y la incertidumbre crecen con el correr de las horas en Cipolletti tras la desaparición de Alejandro Atero , el joven de 23 años oriundo de Puerto Madryn que fue arrastrado por la corriente del río Negro el pasado jueves por la tarde. En medio de los operativos que despliegan las fuerzas de seguridad, su madre , Mercedes Schumacher , publicó un desgarrador mensaje en Facebook .

“Busco a mi hijo, mi amor, mi vida, mi héroe”, escribió la mujer en su cuenta personal, acompañando el pedido con la esperanza de obtener cualquier dato o colaboración que permita dar con el paradero del joven. La frase cobra aún más fuerza al conocerse las circunstancias en las que ocurrió el hecho, donde Alejandro arriesgó su vida para salvar a otra persona.

El episodio se registró alrededor de las 15 del jueves 12 de noviembre, en un sector ribereño ubicado detrás del barrio Labraña , en inmediaciones de la chacra Ferrabut, dentro de la zona de la Isla Jordán. Se trata de un área no habilitada que no cuenta con servicio de guardavidas.

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, Alejandro compartía una jornada recreativa junto a su novia, de 19 años, y un amigo. En un momento dado, los tres ingresaron al agua a pesar de que ninguno sabía nadar. Cuando la joven perdió estabilidad y comenzó a ahogarse en un sector profundo, Atero logró asistirla y empujarla hacia una zona segura para que pudiera salir. Sin embargo, tras poner a salvo a su pareja, el joven fue arrastrado por la fuerza de la corriente y desapareció de la superficie.

Cómo continúa el operativo en el río Negro

Desde el momento en que un vecino escuchó los pedidos de auxilio y se alertó a los servicios de emergencia, distintas instituciones trabajan sin descanso en la zona. Este sábado 14 de noviembre, el operativo se retomó desde temprano bajo la coordinación de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y Protección Civil.

Según detalló la subcomisario María Eugenia Villanueva, las tareas se dividieron en distintos frentes para abarcar la mayor superficie posible:

Por agua: Personal especializado de Prefectura Naval realiza recorridas en embarcaciones sobre el cauce del río Negro.

Por tierra: Efectivos policiales rastrillan a pie distintos tramos de la costa.

A caballo: La Brigada Rural y Montada interviene en los sectores ribereños más anegados y de difícil acceso.

Sigue la búsqueda en Cipolletti de Alejandro Atero, desaparecido en el río Negro.

Datos para aportar información

Las autoridades mantienen difundida la descripción física del joven para colaborar con la búsqueda. Alejandro Atero tiene 23 años, es alto, de contextura delgada, tiene cabello negro con rulos y no posee tatuajes. Al momento de desaparecer vestía únicamente un pantalón corto de color verde.

Cualquier persona que pueda aportar información relevante para la investigación o que observe algún indicio en las márgenes del río puede comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.