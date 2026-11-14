Incidentes frente a la comisaría cuarta en la marcha por el triple crimen de Cipolletti

Video. Duro cruce entre policías y manifestantes sobre la calle Roca. La marcha se realiza cada año para reclamar justicia por el atroz hecho que sigue impune.

Una captura de imagen de los incidentes que se registraron frente a la comisaría cuarta.

Momentos de tensión se vivieron en la movilización por el 29° aniversario del triple crimen de Cipolletti , en una marcha que una vez más culminó con incidentes. El principal foco de conflicto se registró frente a la comisaría cuarta de calle Roca , cuando manifestantes y policías quedaron cara a cara .

El nerviosismo se palpaba en el aire y enseguida se regritraron violentos cruces : manotazos, empujones, insultos, un chaleco antibala que le fue arrebatado a un uniformado y gases lacrimógenos para dispersar a las personas que habían llegado hasta el lugar. Tristes imágenes entre vecinos, mucha de ellas mujeres, de nuestra ciudad.

La marcha había comenzado a las 18 en la Plaza de la Justicia. Desde allí, familiares y participantes avanzaron en una nueva jornada de reclamo para recordar el brutal hecho ocurrido en la ciudad y mantener vigente el pedido de justicia.

La sede policial lució desde temprano un imponente vallado pero aún así no se pudieron evitar los desmanes.

El triple crimen de Cipolletti

En el espantoso hecho fueron asesinadas Verónica Villar y las hermanas María Emilia y Verónica González, entonces de 22, 24 y 17 años de edad.

El atroz caso generó un enorme impacto en todo el país, y se tejieron innumerables elucubraciones acerca de sus posibles autores -tanto intelectuales como materiales-, y el porqué de tanta saña. Porque a las chicas las secuestraron, las mantuvieron cautivas y les provocaron múltiples heridas antes de asesinarlas y dejarlas tiradas a la vera de las vías que conducen a Ferri. Dos días después encontraron sus cuerpos bajo unos olivillos.

Sin embargo pasan los años y no aparecen los asesinos. Las chicas, sus familiares y toda una ciudad cuya herida sigue abierta merecen que se haga justicia de una vez.