Hizo malabares para comprar un mazo de cartas y hoy lidera imperio de eventos: con ustedes, el Mago Joaquín

Cómo un joven inquieto y audaz que comenzó de abajo, se convirtió en referencia del entretenimiento en el Alto Valle. Su próximo gran desafío y nuevo proyecto.

"Siempre se puede, hay que darle para adelante" , resume como filosofía de vida quien pasó de hacer malabares para comprar un mazo de cartas a vender su propia camioneta y un terreno para financiar su proyecto más ambicioso. Hizo magia en su propia vida el Mago Joaquín .

Nacido en La Plata, criado entre Fernández Oro, Cipolletti y Neuquén , con pasos formativos por Buenos Aires y experiencias laborales a bordo de cruceros, hoy dirige una empresa de animación y dos importantes salones de eventos infantiles junto a su pareja y socia, Valeria Mugica . Un ejemplo de superación, un emprendedor nato, un joven carismático -31 años- que se las ingenio para convertirse en uno de los mayores referentes de la animación y el entretenimiento del Alto Valle.

El camino artístico de Joaquín comenzó casi por casualidad. Hijo del diseñador Oscar Di Masi y la profesora de Literatura Silvana Santarelli -y criado también junto a su padrastro, Gastón Maccarone , a quien considera casi como un padre—, viajó a Buenos Aires con la intención de estudiar actuación, pero de repente descubrió el ilusionismo y fue amor a primera vista.

Al regresar al Alto Valle, arrancó completamente desde abajo: con un saco de egresados, sin micrófono, usando cartulinas, cartones y pañuelos que le cosía su propia abuela, Albertina Plieger.

Aprendiendo de libros y tutoriales de YouTube -en un rubro hermético donde los colegas rara vez comparten sus secretos-, pulió sus primeros trucos a fuerza de entusiasmo. "Veo esos videos y veo errores de principiante, pero había mucho amor por la magia y mucha pasión", recuerda en la charla con LM Cipolletti.

El boca en boca hizo su trabajo rápido. De un cumpleaños de niños salían treinta interesados en sus servicios y las contrataciones se multiplicaron por Cipolletti, Fernández Oro, General Roca, Plottier y Neuquén. Llegó a hacer cuatro shows los viernes y cinco los sábados, "corriendo contra el reloj, respondiendo mensajes mientras manejaba" y acompañado por su hermano Luca, quien ante semejante demanda lo asistía cargando los equipos en cada presentación.

Sin embargo, el éxito trajo consigo un desgaste extremo. En el rubro de los eventos infantiles no hay margen de error: "No te podés enfermar, no podés tener un accidente ni llegar tarde, imaginate teniendo cinco shows por día". A pesar de disfrutar de un buen pasar económico siendo joven y monotributista, Joaquín llegó a un punto de saturación que le hizo replantearse muchas cosas.

La pandemia y el salto de autoempleado a empresario

El punto de inflexión llegó durante la pandemia. Con los eventos frenados a cero, Joaquín enfrentó una cruda realidad: si no trabajaba, no generaba ingresos. En ese encierro leyó Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, un libro que le cambió la perspectiva por completo y lo llevó a hacerse una pregunta clave sobre su futuro cuando ya no pudiera subirse a un escenario: ¿Cómo pasar de ser un autoempleado a construir una empresa?

Con ese objetivo en mente, incursionó en el rubro de los salones de eventos infantiles. Su primera experiencia fue Magic Kids, un pelotero ubicado en la esquina de Chile y San Luis, en Neuquén (hoy cerrado), que le sirvió como escuela intensiva en un mundo donde "no sabía nada sobre liderazgo, manejo de personal o sociedades". Tras esa etapa inicial -en la que terminó comprando la parte de su primera socia-, Joaquín entendió la importancia de aprender a delegar y confiar.

Junto a su actual pareja, Valeria Mugica -odontóloga y socia comercial, con quien convive en Cipolletti frente a la calesita junto a los dos hijos de ella, Ciro y Juana-, dividió tareas y dio el gran salto. En septiembre de 2023 inauguraron Mundo Dimagic en Cipolletti (Los Pioneros 630), el primer espacio que llevó su nombre artístico, y luego redoblaron la apuesta con Dimagic Megapark en Neuquén (Antártida Argentina 1880), el complejo más reciente e imponente de la marca, que además cuenta con restaurante propio.

Confiesa que para concretar esta última inversión, la más ambiciosa de su carrera, dejaron todo: "vendimos un terreno y su camioneta, entregando horas, energía y vida para sacar el proyecto adelante".

El motor familiar ha sido clave en cada etapa de este crecimiento. Sus cuatro hermanos varones formaron parte del proyecto en distintos momentos: Luca lo acompañó tanto en la asistencia de shows como en la administración de los peloteros; Marco trabajó en la colonia de vacaciones y en el equipo de Wow Animaciones; Máximo desempeñó tareas en el salón Mundo Dimagic; y Octavio continúa actualmente al frente del área de ventas de los peloteros.

El arte de entender la mente infantil y las anécdotas de escenario

Más allá de los negocios, la esencia de Joaquín Di Magic sigue estando en conectar con los más chicos, "un público que no perdona el aburrimiento". Según explica, el secreto de la magia infantil radica en pensar desde el cerebro del niño y no desde el del adulto, adaptando el vocabulario y utilizando elementos cotidianos. "Si a un nene no le gusta, se para, te dice 'es aburrido' y se va, o te grita 'lo escondió en el bolsillo'", cuenta entre risas.

Anécdotas inolvidables: de la honestidad brutal al error de agenda...

En una ocasión, musicalizando el momento con una melodía triste, inventó una historia sobre una infancia humilde para pedirle al cumpleañero si sería tan amable de regalarle todos sus obsequios. La respuesta del niño -un rotundo y espontáneo "ni en pedo", hizo estallar de risa a todos los adultos presentes.

Estefania Petrella

Otra vez llegó a un pelotero en Neuquén, armó toda su escenografía y el padre del agasajado se acercó desconcertado para avisarle que no lo habían contratado. Joaquín había anotado mal la fecha en su calendario; lejos de enojarse, asumió el error y le regaló el show completo de manera gratuita. "Al año siguiente me contrataron...", reveló sobre la recompensa de su gran gesto.

El legado familiar y el sueño nacional

Esa inquietud constante por ir por más tiene raíces profundas. Joaquín reconoce haber heredado la veta emprendedora y soñadora de su abuelo, Hugo Santarelli, quien tenía un galpón de empaque. Hoy, cuando mira hacia atrás y recuerda las épocas en las que cuidaba un único mazo de cartas porque comprar otro era impagable, valora el camino recorrido, aunque admite que le cuesta detenerse a disfrutar los logros porque "siempre estoy buscando el próximo desafío".

Con dos salones funcionando, su empresa de animación consolidada y una estructura armada, Joaquín Di Magic (su nombre artístico, el real Joaquín Di Masi Santarelli) ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo: volver a poner toda su energía en la magia, potenciar sus redes sociales, llegar a la televisión y consolidarse como un mago reconocido a nivel nacional. Mientras tanto, deja un mensaje claro para el público de la región: agradecer a quienes confiaron en él desde el principio y pedir que se siga apoyando a los artistas locales.

Con buena memoria y agradecido, en el final pide espacio para "una breve dedicatoria. Quiero mandar un saludo a mis primeros espectadores: Hugo, Albertina, Silvana, Oscar, Gastón, Luca, Octavio, Marco, Máximo, Mateo y Micaela. También a Valeria, Ciro, Juana y todas las personas que alguna vez trabajaron conmigo y me ayudaron a cumplir mis sueños. Y por último, a todas las familias del mundo que siguen confiando en mí año a año y sobre todo a los peques del mundo que son los únicos que saben que la magia es, fue y será siempre REAL ¡Gracias de corazón y que siga la magia!".

¡Gracias a vos por la magia, Joaquín!

El próximo emprendimiento y sus redes

Como si fuera poco, anticipa que "Dentro de poco se viene el álbum de figuritas del mago Joaquín Dimagic".

Instagram: @joaquindimagic, @wowanimaciones, @mundodimagic, @dimagicmegapark