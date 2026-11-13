Bingo solidario en Cipolletti con importantes premios: quién organiza y lo que nadie debe olvidarse de llevar

Será este finde en beneficio de una loable institución. Se anuncian sorteos de premios extras y los organizadores solicitan a los vecinos: "traigan..."

Los Bingos solidarios suelen convocar mucha gente en la región. Ahora es el turno del Cens 15.

Con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer la institución, el Centro Educativo Nivel Secundario N° 15 (CENS N° 15) invita a toda la comunidad cipoleña a participar de una tarde recreativa en su tradicional bingo solidario . La cita será este domingo 15 de noviembre, a partir de las 15 , en las instalaciones del establecimiento ubicadas en Paraguay 1050 .

La propuesta está pensada para compartir en familia y entre amigos, por lo que desde la organización extienden una invitación abierta recordando a los asistentes llevar su equipo de mate para disfrutar de la jornada.

Además de las rondas principales del juego, el evento ofrecerá un atractivo adicional: sorteos de premios extra . Para participar de estas instancias especiales, los asistentes podrán adquirir los números directamente en el lugar durante el transcurso de la tarde, con una promoción de 2 números por $5.000 .

El respaldo del comercio y la comunidad

Uno de los pilares de esta iniciativa es el compromiso solidario de emprendedores y comerciantes de la zona, quienes donaron los distintos obsequios que se pondrán en juego.

Una imagen de la muestra que realizó el Cens 15 a finales de 2025.

Con esta actividad, la comunidad educativa del secundario nocturno busca no solo generar recursos necesarios para el funcionamiento y las mejoras de la escuela, sino también consolidar un espacio de encuentro e integración con los vecinos del barrio y de toda la ciudad.

El director Adrián Ciancio invitó a través de LM Cipolletti "a que se sumen que vamos a pasar una tarde hermosa, entre compañeros, amigos y familiares y además está la posibilidad de ganarte algo lindo".

Una historia que emociona

Uno de los alumnos ejemplares del colegio es Luis Eduardo Vázques, quien a los 48 años demuestra que nunca es tarde para apostar por la educación y el crecimiento personal. Ni siquiera un severo y avanzado problema en la vista lo detiene. Estudiante aplicado del CENS 15 en el turno vespertino, dentro de la modalidad Salud y Ambiente, se encuentra culminando el nivel secundario con la mirada puesta en un horizonte académico aún más amplio.

Sin embargo, para dar el salto tecnológico que sus estudios requerían, necesitaba una herramienta fundamental: una tablet cuyo costo resultaba inalcanzable para su escaso presupuesto.

Ante esta necesidad, la solidaridad de la comunidad no tardó en activarse. Sus compañeras y amigas Patricia y Ayelén, con la complicidad del reconocido vecino Miguel Parra impulsaron una colecta que movilizó a toda Cipolletti. La respuesta de los vecinos fue inmediata y permitió adquirir el dispositivo que Luis necesitaba para continuar con su formación.