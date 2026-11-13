Agenda deportiva en Cipolletti: conocé el cronograma de las distintas disciplinas.

Las escuelas municipales y las ligas recreativas tendrán, nuevamente, una destacada agenda de actividades durante el fin de semana en diferentes espacios deportivos de la ciudad.

La Dirección General de Deportes invita a participar de las diversas propuestas deportivas, recreativas y de integración que se desarrollarán durante el fin de semana en distintos espacios de la ciudad.

Las propuestas para asistir a las distintas instancias buscan reunir a toda la familia y ser un espacio de encuentro.

El sábado 14 de noviembre a las 17 horas se realizará una nueva edición de " Cosa de mayores ", una jornada de juegos y actividades recreativas destinada a adultos mayores. La entrada es libre y gratuita.

También el sábado, desde las 9 horas, se disputará una nueva fecha de la Liga Mixta Recreativa en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut), mientras que la Liga Infantil de Fútbol continuará con el Torneo Clausura “Nicolás Jaime”. Los encuentros se desarrollarán durante la mañana en el predio La Amistad y por la tarde en el Complejo de Desarrollo Deportivo.

Canotaje, básquet y handball

El 2° Encuentro Rosa de Canotaje tendrá lugar el sábado 14 a las 15 horas en la Escuela Municipal de Canotaje de Isla Jordán. Durante la jornada se realizará el bautismo del bote dragón adquirido por la Municipalidad, destinado a personas recuperadas de cáncer de mama.

En básquet, las categorías formativas femeninas disputarán una nueva fecha del campeonato, mientras que las categorías masculinas U13 y U15 protagonizarán encuentros amistosos en el Estadio Municipal para celebrar el bicampeonato obtenido por la categoría U15 en la Liga Neuquina.

Además, jugadoras de la Escuela Municipal de Básquet representarán a la Asociación del Alto Valle en el Torneo Interasociativo que se desarrollará este fin de semana en la ciudad de Viedma.

Por otra parte, la Escuela Municipal de Gimnasia Artística participará con siete alumnas en el Campeonato Nacional Nivel 3, que se llevará a cabo en Rafaela, provincia de Santa Fe.

Asimismo, el handball tendrá actividad durante toda la jornada del domingo en el Estadio Municipal, con encuentros de categorías formativas y competitivas, mientras que los equipos juveniles participarán de la fecha programada en General Roca.

El deporte como encuentro

El domingo, desde las 14.30 horas, el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut) será sede del Master de la Patagonia, un evento que reunirá a destacados exponentes del fitness de la región, con sorteos, premios y actividades abiertas al público. La entrada será libre y gratuita.

La ciudad también recibirá el 1° Encuentro Deportivo Universitario, organizado por la Secretaría de Bienestar Universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. El evento reunirá a estudiantes de distintas instituciones de educación superior y se desarrollará el domingo en el Gimnasio N.º 2 y en las canchas del Estadio Municipal, con competencias de vóley mixto y fútbol 5 femenino y masculino.

Finalmente, más de 100 atletas cipoleños competirán durante sábado y domingo en la Copa de Clubes de la Federación Atlética Neuquina, que se desarrollará en la Ciudad Deportiva. Desde las categorías mini hasta mayores buscarán defender el título de clubes obtenido por la ciudad durante la edición anterior.