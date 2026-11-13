Intenso operativo en la Isla Jordán para encontrar a un joven que desapareció en el río Negro

Continúa Jordán el operativo por tierra y agua para hallar a Alejandro Artero, unl joven de 23 años arrastrado por la corriente tras rescatar a su novia.

La búsqueda se realiza por tierra y agua en la Isla Jordán.

Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla en Cipolletti para dar con el paradero de Alejandro Artero , un joven de 23 años oriundo de Puerto Madryn que desapareció en el agua durante la tarde del jueves en la zona de Isla Jordán .

El episodio ocurrió en el río Neuquén , detrás del barrio La Braña y en el sector de la chacra Ferrabut . Se trata de una zona ribereña que actualmente no cuenta con servicio de guardavidas ni personal de asistencia.

El comisario inspector Javier Yáñez , jefe de la Regional Quinta de la Policía de Río Negro , explicó a LU19 que el despliegue comenzó alrededor de las 15 del jueves . La alerta se activó tras varios llamados de emergencia, entre ellos una comunicación anónima a la línea 109 que advertía sobre una persona con dificultades para salir del agua.

El relato de lo ocurrido en el agua

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, Artero compartía una jornada recreativa junto a su novia, de 19 años, y un amigo. Según se pudo reconstruir, ninguno de los tres sabía nadar al momento de ingresar al cauce.

Mientras se bañaban, la joven perdió estabilidad en el agua. Artero logró asistirla para que pudiera salir del sector de peligro, pero inmediatamente después fue arrastrado por la corriente y desapareció de la superficie. Tanto su pareja como el amigo consiguieron alcanzar la orilla por sus propios medios.

Cuando los primeros efectivos llegaron a la costa, entrevistaron a un vecino de una chacra cercana que había escuchado los pedidos de auxilio y alcanzó a ver salir a la mujer del río, aunque ya no había rastros del muchacho.

Características del joven buscado

Para colaborar con las tareas de rastrillaje, las autoridades difundieron la descripción física de Alejandro Artero. Es un joven alto, de contextura delgada, tez blanca y cabello negro con rulos.

Asimismo, se informó que no posee tatuajes y que, al momento de ingresar al río, vestía únicamente un pantalón corto de color verde.

Despliegue de rescate y contacto con la familia

Las tareas de búsqueda son coordinadas por efectivos de la Comisaría 4° y cuentan con un trabajo articulado por tierra y agua. Por las márgenes del río realizan recorridas el personal de la Guardia, la Brigada Rural y la Policía Montada.

En el espejo de agua intervienen Bomberos Voluntarios, Protección Civil —con una embarcación de la Municipalidad de Cipolletti— y Prefectura Naval Argentina, que aporta sus propios recursos náuticos. Tras una jornada sin resultados positivos durante el jueves, los rastrillajes se retomaron desde las primeras horas de este viernes.

Por último, el comisario Yáñez confirmó que ya se tomaron declaraciones testimoniales tanto a la pareja de Artero como al vecino que dio aviso. Además, la Fiscalía se comunicó con la madre del joven, quien se encontraba trabajando en la localidad de Centenario, para informarle formalmente sobre lo sucedido.