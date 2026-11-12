Los gremios municipales de Cipolletti se unieron para exigir aumentos y una reunión urgente con el Intendente

SOYEM, UPCN y ATE denunciaron una emergencia económica y alimentaria. Advirtieron que el 70% del personal percibe cerca de $850.000 mensuales.

Los gremios municipales le solicitan al Intendente de Cipolletti una reunión urgente para tratar diversos temas.

Los trabajadores municipales de Cipolletti profundizaron sus reclamos salariales y solicitaron una reunión urgente con el intendente Rodrigo Buteler . Los tres sindicatos que representan al personal advirtieron sobre una crítica situación económica que afecta a cientos de familias.

La presentación fue realizada conjuntamente por SOYEM , UPCN y ATE , que elevaron una nota formal al Ejecutivo municipal para exigir respuestas inmediatas. El documento plantea una recomposición salarial , el pase a planta permanente y una recategorización general .

La solicitud, fechada el 10 de noviembre y recibida oficialmente por la Municipalidad el jueves 12, describe un escenario de emergencia económica y alimentaria . Los gremios aseguran que la pérdida del poder adquisitivo volvió insostenible la situación de numerosos empleados.

Uno de los datos más preocupantes expuestos por las organizaciones sindicales señala que el 70% de los trabajadores municipales percibe ingresos mensuales cercanos a los $850.000, una cifra que consideran insuficiente para afrontar los gastos básicos de una familia.

Estefania Petrella

Los gremios advierten sobre una crisis salarial en Cipolletti

En el documento dirigido al intendente, las organizaciones sindicales sostienen que la situación económica de los empleados municipales alcanzó un punto crítico y requiere una intervención inmediata por parte de las autoridades locales.

Los representantes gremiales describieron que la pérdida sostenida del poder adquisitivo provocó un incremento del endeudamiento familiar, comprometiendo la posibilidad de cubrir necesidades esenciales como alimentación, servicios y otros gastos indispensables para la vida cotidiana.

"La familia municipal se encuentra atravesando un escenario crítico de emergencia económica y alimentaria", expresaron los sindicatos en la presentación, donde también cuestionaron la falta de soluciones concretas frente al deterioro de los ingresos.

Según explicaron, los mecanismos habituales de contención resultaron insuficientes para responder a las dificultades económicas. Por ese motivo, reclamaron una audiencia presencial de extrema urgencia para discutir medidas que permitan revertir el escenario actual.

Estefania Petrella

El 70% de los municipales cobra alrededor de $850.000

Uno de los principales argumentos de las organizaciones sindicales está relacionado con la diferencia entre los ingresos municipales y el costo de vida. Según indicaron, siete de cada diez empleados cobran aproximadamente $850.000 mensuales.

Para dimensionar la situación, los gremios citaron indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según los cuales una familia tipo necesita $1.632.505 para cubrir sus necesidades, de acuerdo con la referencia incluida en la presentación.

Además, las organizaciones reclamaron que el Municipio resuelva una deuda salarial del 12%, que, según manifestaron, permanece pendiente de cumplimiento por parte de la actual administración y constituye uno de los puntos centrales del conflicto.

"La aplicación estricta y mecánica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta absolutamente insuficiente para revertir el atraso acumulado de los haberes", señalaron en el documento presentado ante las autoridades municipales.

Pase a planta permanente y recategorización de trabajadores

El reclamo no se limita exclusivamente a la cuestión salarial. Los tres sindicatos también solicitaron que el Ejecutivo establezca un cronograma para el pase a planta permanente de los empleados que actualmente cumplen funciones bajo modalidades contractuales.

Según explicaron, existen trabajadores que desarrollan tareas fundamentales para el funcionamiento de la ciudad, pero continúan desempeñándose en condiciones de vulnerabilidad contractual, sin contar con la estabilidad laboral definitiva que reclaman las organizaciones gremiales.

Por este motivo, exigieron la apertura inmediata del proceso institucional correspondiente, con el objetivo de avanzar en la regularización de esos vínculos laborales y garantizar condiciones de mayor estabilidad para los empleados alcanzados.

El tercer punto de la presentación contempla un plan de recategorización general destinado al personal de planta permanente, con el propósito de reconocer la antigüedad, la trayectoria administrativa y las responsabilidades asumidas durante su carrera laboral.

En el tramo final del documento, SOYEM, UPCN y ATE recordaron que los planteos ya fueron realizados en reiteradas oportunidades y mencionaron antecedentes administrativos vinculados al expediente municipal número 00003704.

Las organizaciones señalaron que mantienen su disposición al diálogo, pero advirtieron que las conversaciones deben traducirse en decisiones concretas que permitan mejorar las condiciones económicas y laborales del conjunto de los trabajadores municipales.

"El diálogo constructivo solo es sostenible cuando va acompañado de soluciones concretas y voluntad política. La situación no admite más dilaciones ni respuestas parciales", remarcaron los representantes sindicales en la presentación conjunta.