Allen: Imputaron y queda preso el acusado de matar de un balazo a Jonathan Molina

Es el joven que se entregó en una Comisaría de Roca. Su abogado defensor alegó que actuó en defensa propia. También pidió que lo cuidasen en su lugar de detención.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a Maximiliano Contini , el joven de 25 años acusado de asesinar de un balazo a Jonathan Molina , de 36, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 9 de noviembre, en la vía pública de Allen . La imputación comprende los delitos de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal". Durante la audiencia, la jueza interviniente dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por cuatro meses e impuso la prisión preventiva del imputado.

Según el fiscal Daniel Zornitta , el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada, en inmediaciones de las calles Pasaje Vecinal e Islas Malvinas cuando el imputado salió de su domicilio con un arma de fuego y disparó contra la víctima, provocándole la muerte a causa de una hemorragia toráxica masiva que produjo el fallecimiento. La acusación agregó que el hombre no contaba con la autorización legal para portar el arma de fuego utilizada en el hecho.

Como sustento probatorio mencionó las declaraciones de testigos presenciales, diversas actas que documentan la intervención policial y las actuaciones del Gabinete de Criminalística. Incluyó los elementos secuestrados entre ellos teléfonos celulares y prendas de vestir, que deberán ser sometidos a peritajes durante el desarrollo de la investigación. Agregó además el informe de autopsia, que determinó la trayectoria del proyectil, las lesiones ocasionadas en distintos órganos y estableció la causa de muerte.

El operativo policial en el sector donde ocurrió el crimen de Molina. AN Allen

Asimismo, Zornita requirió la imposición de la prisión preventiva. Para fundamentar la necesidad de la medida cautelar, señaló que el acusado permaneció prófugo durante algunas horas, aunque posteriormente se entregó. Dijo además el fiscal que "todavía resta recibir declaraciones testimoniales cuyo desarrollo debe ser resguardado para evitar posibles interferencias en la investigación".

La hipótesis de la defensa

La defensa particular no se opuso a la formulación de cargos ni a la imposición de una medida cautelar, no obstante planteó otra hipótesis del hecho, al sostener que el joven se defendió de la víctima y de otros allegados se habían presentado en la puerta de su casa, donde se produjo el crimen. Además solicitó que se estableciera un plazo menor al requerido por la Fiscalía. Sostuvo que un período más breve permitiría igualmente resguardar el avance de la investigación. Asimismo, requirió garantizar la integridad física de su asistido durante la detención.

Finalmente, la jueza de garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria. En cuanto a la medida cautelar, resolvió imponer la prisión preventiva hasta el 18 de diciembre próximo y respecto al pedido de protección realizado por la defensa dispuso que se garantizara el resguardo físico del imputado, mediante su alojamiento en un espacio de detención determinado.

Se entregó en una comisaría de Roca

El presuntor autor del homicido de Molina había quedado en la lupa de los investigadores poco después del hecho. Testimonios recabados en el sector donde ocurrió lo señalaron como responsable, po rlo que comenzó a ser buscado por la policía. Sin embargo el martes en horas de la mañana un joven de 25 años se entregó voluntariamente en la Comisaría Tercera de General Roca. El sospechoso era buscado por el hecho, y permanecía prófugo de la Justicia. Tras presentarse en la sede policial, el hombre quedó detenido a la espera de la audiencia de formulación de cargos.