Un duro golpe de la vida para el arquero héroe de Cipo, Facundo Crespo: "Nos lloramos todo"

El referente del Albinegro y figura de la categoría subió un mensaje conmovedor a Instagram y luego charló con LM Cipolletti. ¡Fuerzas, Facu y "Pipi"!

Héroe de un Cipo que más que nunca sueña con el ascenso a la Primera Nacional, en medio del óptimo presente deportivo el arquero Facundo Crespo atraviesa horas de profunda tristeza por la muerte de su querida perra Greta .

Recién llegado de Salta, donde el albinegro logró un triunfazo ante Juventud Antoniana que lo acerca a las semifinales del Federal A , el guardavallas despidió de manera emotiva en sus redes sociales a su fiel e histórica compañera , que era “como una hija” para él y su pareja.

“ Como te voy a extrañar mi viejita … Te bancaste todas mi negra, 12 años hermosos nos diste. Gracias por acompañarnos tanto y ser tan buena, mi gran compañera de siestas, voy a extrañar tanto tus recibidas con peluches y tus ladridos. Ahora podés descansar tranquila que es lo que más te gustaba. Te vamos a extrañar siempre, Greta”, fue el conmovedor mensaje que el ídolo compartió con sus seguidores en Instagram, junto a una foto con su "mejor amiga".

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"Greta era la reina de la casa"

En contacto con LM Cipolletti, el referente de Cipo contó este martes las razones de la partida de la noble perrita: “Tenía un tumor en el ojo, se lo detectaron hace 2 años. La operaron varias veces pobre, porque se lo quitaban y crecía nuevamente. Ya no le quedaba párpado. Le hicieron quimio pero eso la debilito mucho, ya no descansaba bien, respiraba mal… A su edad no quedó otra que dormirla”, reveló con angustia.

Luego dejó en claro que “Cuqui, Foca ó Foquita”, como le decían en la intimidad de su cálido hogar, era mucho más que una mascota para ellos: “No tenemos hijos pero los tratamos como tal a los perros. Teníamos 4, ahora nos quedan 3. Greta era la reina de la casa, la vamos a extrañar un montón. Muy compañera de Pipi, mi señora. Ya lloramos mucho, ayer, hoy. Un bajonazo terrible”, confesó sobre el dramático momento que viven.

Crespo incluso confió que Greta también lo ayudaba a desenchufarse del fútbol, en especial en los momentos adversos en los que se convertía con su amor incondicional en su contención. “Con respecto al fútbol era mi compañía diaria y me ayudaban mucho. En los malos momentos deportivos siempre me refugio en ellos”, indicó Crespo, uno de los mejores arqueros de la categoría.

A modo de consuelo, recordó que “todo lo mejor que pudo tener una perra ella lo tuvo, viajes, amor…”.

¡Hasta siempre Greta! ¡Fuerza Facu y Pipi! Todo el pueblo albinegro y la ciudad están con ustedes.