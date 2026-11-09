Cipo bajó del avión y ya piensa en la vuelta con Juventud Antoniana: será clave la recaudación

Después de ganar de visitante, la delegación del albinegro llegó en la mañana del lunes al aeropuerto de Neuquén.

Cipolletti ya está en casa y empieza a preparar la revancha. Después de un partido difícil, tanto adentro como afuera de la cancha, el equipo de Fabián Enríquez consiguió la victoria ante Juventud Antoniana en Salta y regresó con una ventaja importante para definir la serie de cuartos de final de la Reválida del Federal A. Ahora, la recaudación del domingo será clave para acompañar al plantel y sostener el camino hacia la Primera Nacional .

El Albinegro atravesó una jornada cargada de tensión en el Fray Honorato Pistoia. La hostilidad de la parcialidad local se hizo sentir desde la noche previa, continuó durante el encuentro y se prolongó después del pitazo final. Los reclamos por el arbitraje de Lucas Cavallero derivaron en serios incidentes que incluso afectaron el trabajo de la prensa presente en el estadio.

En ese contexto, el plantel pudo sacar adelante un partido complicado y volver a Río Negro con el triunfo.

El viaje de regreso también tuvo un significado especial para la dirigencia, que consiguió organizar el traslado aéreo para toda la delegación, una alternativa que evitó repetir los largos recorridos en colectivo que marcaron otros compromisos de la temporada.

Al bajar del avión, Marcelo Bastías, responsable de la Subcomisión de Fútbol Profesional, compartió un mensaje de agradecimiento y convocatoria para el próximo domingo.

“Acabamos de aterrizar con los tres puntos debajo del brazo. Agradecerles a todos los que colaboraron para que toda la delegación pueda ir y volver en avión. Muchas gracias y los esperamos a todos en la cancha el domingo. Hay que reventar la cancha para alentar al equipo. Todos juntos vamos por la gloria, ustedes también son parte”, expresó.

La invitación apunta a una respuesta masiva de los hinchas en La Visera. La dirigencia sabe que el acompañamiento puede ser determinante en una instancia decisiva y que la recaudación representa una herramienta importante para afrontar los gastos de la campaña. Después de la final por el primer ascenso, el club vuelve a necesitar el respaldo de su gente para sostener la ilusión.

Omar Novoa

Cipo mira al resto de reojo

Mientras Cipolletti prepara la revancha, la otra llave de cuartos de final también empezó a definirse. Sarmiento de La Banda venció 1-0 a Alvarado en Santiago del Estero, con gol de Axel Ochoa a los cinco minutos del segundo tiempo. El equipo santiagueño viajará a Mar del Plata con una ventaja mínima.

Por su parte, Douglas Haig derrotó 1-0 a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Miguel Morales. Martín Schlottahuer convirtió el único tanto a los 45 minutos de la primera etapa. La ida entre Kimberley y Olimpo se disputará el miércoles en Mar del Plata.

Una vez definidos los semifinalistas, Cipolletti enfrentará al equipo que haya sumado menos puntos en la fase campeonato, antes de ingresar a la Reválida. Esa condición también contempla un eventual cruce con Alvarado, que había terminado por encima del Albinegro por diferencia de gol en aquella etapa.

Cipo cuenta con ventaja de localía frente a todos sus posibles rivales de la Reválida, por haber llegado a la final por el primer ascenso. En caso de avanzar, definirá en La Visera las series correspondientes.

La excepción será una hipotética final por el segundo ascenso: allí no habrá ventaja deportiva y, si la igualdad persiste en el resultado global después de los 180 minutos, el ganador se resolverá mediante una tanda de penales.

Por ahora, el objetivo inmediato está en Juventud Antoniana. El equipo ya volvió de Salta y el domingo tendrá una nueva cita con su gente. La victoria de visitante abrió una oportunidad, pero el respaldo en La Visera será parte importante de la búsqueda de Cipo por llegar a las semifinales y seguir peleando por el ascenso.