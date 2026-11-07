Cipo inicia en Salta otra ilusión de ascenso: hora y cómo verlo

El Albinegro visita este domingo a Juventud Antoniana, desde las 17, por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A. ¡Vamos por la gloria!

Después del golpe sufrido en la final ante San Martín de Formosa, Cipolletti vuelve a ponerse en marcha con una nueva oportunidad de ascenso. El Albinegro comenzó este sábado su viaje hacia Salta, donde este domingo enfrentará a Juventud Antoniana por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A.

La delegación salió en avión desde el aeropuerto de Neuquén , acompañada por dirigentes del club y un reducido grupo de hinchas y allegados que decidió estar presente en el comienzo de una serie decisiva. La dirigencia consiguió resolver el traslado por vía aérea después de varios días de gestiones, con el objetivo de evitar las aproximadamente 36 horas que demandaba el recorrido en colectivo y permitir que el plantel llegue en mejores condiciones.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Fray Honorato Pistoia , con arbitraje de Lucas Nicolás Cavallero , de Santa Fe. Los asistentes serán Sebastián Emanuel Osudar y Hugo Fleitas, mientras que Walter Augusto Cardozo se desempeñará como cuarto árbitro.

La transmisión será a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA. También habrá cobertura radial para seguir al equipo rionegrino.

Una nueva oportunidad después de la final

El equipo de Fabián Enríquez vuelve a competir después de la derrota ante San Martín de Formosa en la definición por el primer ascenso. La caída en Córdoba dejó un golpe deportivo y emocional, pero el camino hacia la Primera Nacional todavía continúa.

Cipolletti ingresó directamente a los cuartos de final de la Reválida por su participación en la final y cuenta con ventaja deportiva en esta instancia. Eso significa que, si la serie termina igualada en puntos y diferencia de goles, avanzará a semifinales.

El primer desafío será en Salta y la definición llegará una semana después, en La Visera de Cemento, donde el Capataz buscará aprovechar la localía y el respaldo de su gente.

El antecedente más reciente en el Fray Honorato Pistoia es favorable: en septiembre, por la última fecha del Nonagonal, el Albinegro venció 2-0 a Juventud Antoniana con goles de Andrés Almirón y Nicolás Peralta. Esta vez, sin embargo, el contexto será diferente, con una eliminatoria que puede marcar el futuro de ambos equipos.

Dos bajas importantes para Enríquez

El entrenador no podrá contar con Gonzalo Lucero, quien sufrió un desgarro después de la final ante San Martín de Formosa y quedó descartado para la ida.

A esa ausencia se suma la de Andrés Almirón, que deberá cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en Córdoba. Cipolletti consiguió reducir el castigo de tres partidos a uno después de presentar un recurso de reconsideración acompañado por imágenes de la jugada.

La buena noticia es que Almirón quedará habilitado para la revancha del sábado 14 de noviembre en La Visera.

Por su parte, Víctor Manchafico se recuperó de la lesión sufrida ante Alvarado y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico.

Con el viaje en marcha y una nueva posibilidad por delante, Cipo comienza a recorrer el camino hacia el segundo ascenso. Esta vez, el primer paso será en Salta, donde buscará un resultado que le permita definir la serie en casa y mantener vivo el sueño de volver a la Primera Nacional.

Datos del partido