Dos allanamientos en el Alto Valle: secuestraron dióxido de cloro, armas y un presunto cóctel molotov

La Policía de Río Negro realizó operativos por distintas investigaciones judiciales. Los procedimientos dejaron importantes hallazgos y un detenido.

La Policía de Río Negro realizó dos allanamientos en distintas ciudades del Alto Valle que permitieron secuestrar sustancias químicas, armas de fuego y un presunto artefacto incendiario. Los procedimientos también dejaron como resultado un hombre detenido por una orden judicial vigente.

Los operativos se desarrollaron en General Roca y Catriel, en el marco de investigaciones judiciales independientes. En ambos casos, los efectivos encontraron elementos que fueron incorporados como evidencia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Uno de los procedimientos estuvo vinculado con la presunta comercialización de dióxido de cloro , mientras que el restante se realizó por una causa que investiga delitos contra la libertad, lesiones, amenazas y daños.

Dos hombres fueron detenidos por violar medidas judiciales sobre violencia de género. Archivo

Investigaban la venta de dióxido de cloro en General Roca

El primero de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Canadá, casi Buenos Aires, de General Roca. La investigación comenzó por disposición de la Fiscalía 8, encabezada por la fiscal Jessica González.

La funcionaria judicial había encomendado al Cuerpo de Investigaciones de General Roca identificar a una persona que presuntamente ofrecía dióxido de cloro, también conocido como CDS, a través de distintos medios de comercialización.

A partir de las averiguaciones realizadas, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso y localizar el domicilio donde se habría desarrollado la actividad. Con esos datos, la Justicia autorizó el procedimiento policial.

Durante la inspección, los uniformados encontraron 24 botellas con líquidos, de las cuales ocho contenían una sustancia color ámbar sin identificación, mientras que las otras 16 estaban etiquetadas como CDS.

También secuestraron tres frascos vacíos que habían contenido clorito de sodio al 28%, otros tres de ácido cítrico al 50%, seis recipientes herméticos para decantación y 19 botellas de vidrio destinadas al envasado.

Entre los elementos incautados aparecieron una factura de compra de recipientes y cinco etiquetas comerciales con la inscripción "CDS ARNOLDO", que identificaban el producto como una solución de dióxido de cloro de 3.000 partes por millón.

Los investigadores consideran que estos elementos podrían aportar información relevante para determinar si en el inmueble se realizaban tareas de preparación, fraccionamiento y comercialización de dióxido de cloro, una sustancia cuyo consumo representa riesgos sanitarios.

El dióxido de cloro no está autorizado como medicamento para prevenir ni tratar enfermedades. Su ingesta puede provocar efectos perjudiciales para la salud, por lo que las autoridades sanitarias advierten sobre los peligros de consumirlo.

Encontraron dos armas durante el mismo procedimiento

El operativo en General Roca también permitió encontrar dos armas de fuego. Una de ellas era un tubo cañón de ánima lisa de aproximadamente 75 centímetros, identificado con la inscripción "Centauro Mod. 30".

El segundo elemento era una carabina calibre 22, que tenía cargador, pero carecía de culata. Ante estos hallazgos, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía 3, que se encontraba de turno.

Desde esa dependencia judicial dispusieron el secuestro de ambas armas y la notificación del investigado conforme a las normas procesales. Paralelamente, la Fiscalía 8 ordenó medidas relacionadas con las sustancias y los materiales incautados.

Catriel: encontraron un presunto cóctel molotov durante otro allanamiento

El segundo procedimiento se desarrolló el miércoles en una vivienda ubicada en la intersección de Cacique Catriel y Chubut, en Catriel, por una investigación que involucra distintos hechos de presunta violencia.

La causa judicial comprende los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, amenazas y daño. Para concretar el ingreso al inmueble, los efectivos policiales necesitaron la colaboración de un cerrajero.

Durante la inspección encontraron una botella con líquido inflamable y una media en su interior, cuyas características eran compatibles con un artefacto incendiario de fabricación casera, conocido habitualmente como cóctel molotov.

Ante el hallazgo, intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó el secuestro formal del elemento para garantizar la preservación de la evidencia. Las pericias deberán establecer su composición y determinar sus características.

Una vez finalizadas las tareas, los efectivos aseguraron el inmueble y, por disposición de la fiscal de turno, dejaron la llave bajo resguardo de la Comisaría 9° de Catriel.

Sin embargo, el procedimiento tuvo una última novedad cuando se presentó un hombre sobre el que pesaba una orden de detención judicial vigente, tramitada ante la Comisaría de la Familia.

Los policías procedieron a su detención, dando cumplimiento a la disposición judicial. De esta manera, los dos allanamientos concluyeron con numerosos elementos secuestrados y nuevas actuaciones que continuarán bajo investigación de las fiscalías intervinientes.