La Fiscalía confirmó que Silverio Painefil fue localizado en buen estado general. Se desactivó el protocolo de búsqueda que había movilizado a su familia y a la comunidad.

Encontraron en buen estado al hombre de 65 años que era buscado en Bariloche.

Una buena noticia llevó tranquilidad a Bariloche: Silverio Painefil , el hombre de 65 años que era intensamente buscado desde hacía varios días, fue encontrado en buen estado general . La confirmación llegó desde la Fiscalía, que también informó que quedó desactivado el protocolo de búsqueda.

El hombre s e había ausentado de su domicilio el pasado 1 de noviembre y su familia había radicado una denuncia formal el miércoles 4, ante la falta de novedades sobre su paradero.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro comunicaron que Painefil fue hallado en buen estado de salud y agradecieron la colaboración de los medios de comunicación y de la sociedad para dar con su ubicación.

Con esta confirmación, se dio por finalizado el operativo de búsqueda que había generado preocupación en la comunidad.

Dónde había sido visto por última vez

Según la información difundida durante el operativo, Silverio había sido visto por última vez el lunes 2 de noviembre, cerca de las 14.30, en inmediaciones de la calle Namuncurá, en la zona de la pasarela azul.

La familia había aportado datos sobre los lugares que solía frecuentar, entre ellos el barrio San Francisco, el centro de Bariloche y las inmediaciones del Hospital Zonal.

También se había informado que utilizaba el colectivo de la línea 60 para trasladarse y que tenía una dificultad motriz en su rodilla derecha.

La aparición del hombre en buen estado general puso fin a la incertidumbre y llevó alivio a sus familiares, que habían pedido colaboración para encontrarlo.