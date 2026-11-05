Entró a robar a una casa del barrio El Manzanar, pero lo descubrieron por las cámaras de seguridad

Lo sorprendieron con una herramienta eléctrica que había robado de una casa. El hombre tiene 42 años y antecedentes por distintos hechos delictivos.

El ladrón detenido en el barrio El Manzanar, acusado de haber entrado a una casa, donde robó una sierra mecánica.

Un hombre de 42 años de edad fue detenido a última hora del miércoles luego de entrar a robar a una vivienda del barrio El Manzanar . Las cámaras de seguridad fueron clave para que el hecho delictivo fuera frustrado.

El hecho se produjo en horas de la medianoche en un inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Paso de los Libres y Los Arrayanes. El ladrón fue descubierto y se alertó al personal del Destacamento 114 ubicado en el mismo sector barrial ubicado en el sector sur de la ciudad, que se distingue por la comodidad y elegancia de la mayoría de sus inmuebles.

Al llegar al lugar los uniformados advirtieron la presencia de un sospechoso que llevaba una sierra circular, y que al notar la presencia de la patrulla intentó escapar corriendo.

Pero no fue muy lejos, porque tras una breve persecución lo atraparon en Paso de los Libres y la Ruta Nacional 22. Con posterioridad y tras las averiguaciones realizadas, los policías constataron que la máquina había sido robada del patio de una vivienda. Las imágenes captadas en el video no dejaron dudas, porque mostró toda la secuencia del delito cometido.

En cuanto al aprehendido resulta ser mayor de edad, oriundo de esta ciudad, con un prontuario delictual donde se destacan varios robos y hurtos, destacaron fuentes policiales.

Se esperaba que en las próximas horas iba a ser trasladado a la sede judicial para la formulación de cargos. En principio, le enrostraban los delitos de “hurto y violación de domicilio”. Respecto a la herramienta, la Fiscalía de turno ordenó restituirla a su legítimo propietario.

El secuestro de un auto robado en Mendoza

Por otra parte, un control vehicular de rutina realizado el último miércoles en el mismo barrio El Manzanar terminó con el secuestro de un Fiat Cronos que era buscado por una causa de estafa en Mendoza. El operativo estuvo a cargo también del personal del Destacamento 114, que realizaba tareas de identificación vehicular en la intersección de las calles Toschi y Los Arrayanes.

Luego de interceptar el vehículo, chequearon sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), y detectaron que tenía un pedido vigente de la provincia cuyana. Según se informó, el requerimiento había sido emitido el 19 de mayo de 2026 por la Policía de Mendoza, en el marco de una investigación que iniciaron por el delito de estafa. El auto conducido por un hombre oriundo de General Roca, y la Fiscalía ordenó que fuera notificado por el delito de encubrimiento.