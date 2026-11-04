El Alto Valle ya palpita el Patagonia Fest: 12 horas de música, folclore y cuarteto al estilo Jesús María

De Euge Quevedo y La Banda de Carlitos a los talentos locales. Se conoció la grilla para la primera edición de otra fiesta que se aproxima en la zona.

"Como Jesús María , pero en el Alto Valle ", comenta uno de los organizadores. El Alto Valle se alista para vivir el Patagonia Fest , un evento que combinará la tradición, con la fiesta y el mejor ritmo, el cuarteto con el folclore.

La cita será el próximo sábado 21 de noviembre en el predio La Masía -Fernández Oro- , en una única e intensa jornada que comenzará a las 18 y ofrecerá 12 horas ininterrumpidas de música en vivo . Un cartel diverso con figuras del ámbito nacional y talentos locales.

El plato fuerte de la velada estará a cargo de LBC y Euge Quevedo , quienes prometen hacer bailar a todo el público a puro cuarteto. A la grilla de espectáculos nacionales se suman el reconocido folklorista Christian Herrera y la banda Carafea , que contará con la participación especial de Ernesto Guevara .

Además, el festival le dará un espacio destacado al talento regional con una amplia selección de artistas locales:

Sinsenima

Khanto

La Única

Sin Proyecto

Tony Bertodor

Keuarteto, con la voz de la ascendente Fiorella

DJ Gabi Medina

DJ Enzito

La apertura del evento estará a cargo de los DJs y artistas de la zona, marcando el inicio de una fiesta pensada para todos los gustos.

Gastronomía y comodidades de primer nivel

El Patagonia Fest no solo será un punto de encuentro para la música, sino también para disfrutar de un importante Patio Gastronómico con variadas opciones gastronómicas y de bebida. "Es una propuesta diferente", aseguran desde Limay Producciones.

El predio elegido para esta primera edición es el tradicional Complejo La Masía.

El valor de las entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles en distintos locales de la zona -En Cipolletti en Villegas 149- y de manera online a través de la plataforma eventpass.com.ar

Entrada General: $60.000

Entrada VIP: $140.000 (incluye consumición)

Con una puesta en escena de gran magnitud y un ambiente pensado para el disfrute de toda la familia y amigos, el Patagonia Fest se encamina a convertirse en un nuevo clásico del calendario cultural del Alto Valle