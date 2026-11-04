La Libertad Avanza cruzó al gobierno de Roca tras anunciar el pago de sueldos en cuotas: "No se administra eficientemente"

El espacio cuestionó la situación financiera del Municipio, apuntó contra la venta de terrenos y puso en duda la planificación de los recursos.

La Libertad Avanza cruzó al gobierno de Roca tras anunciar el pago de sueldo en cuotas: "No se administra eficientemente".

La decisión del gobierno de General Roca de pagar los salarios municipales de octubre en dos cuotas sumó un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos. Esta vez fue La Libertad Avanza (LLA) la que salió al cruce de la gestión de la intendenta María Emilia Soria , con fuertes críticas a la administración de los recursos públicos.

A través de un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre, el espacio manifestó su preocupación por el pago desdoblado de los haberes y también por la suspensión del Festival Provincial de la Sidra. Para LLA, ambas decisiones reflejan "serias deficiencias en la planificación y administración de los recursos de todos los roquenses".

"Un municipio debe tener la capacidad de anticiparse a las dificultades y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones", plantearon desde el espacio político.

Las críticas de La Libertad Avanza por las finanzas de Roca

Uno de los puntos más duros del comunicado estuvo dirigido a la situación económica del Municipio y a las decisiones adoptadas para conseguir recursos.

Desde La Libertad Avanza cuestionaron que el gobierno municipal haya recurrido a la venta de terrenos públicos y advirtieron sobre las necesidades de financiamiento proyectadas para el próximo año, que superarían los 22.400 millones de pesos.

"Aun vendiendo las joyas de la abuela y recurriendo al endeudamiento, los recursos parecen no alcanzar", señalaron.

En esa línea, consideraron que el problema no se soluciona incorporando más dinero a la estructura municipal, sino revisando la forma en que se administran los fondos.

"Esto demuestra que el problema no se resuelve incorporando más dinero a una estructura que no se administra eficientemente", cuestionaron.

El pago de sueldos en cuotas y la reacción de ATE

El pronunciamiento político se conoció después de que el Ejecutivo de María Emilia Soria comunicara que los salarios municipales de octubre se abonarán en dos tramos.

Según informó el Municipio, este miércoles 4 de noviembre se depositará el 70% de los haberes, mientras que el 30% restante será acreditado dentro de los próximos cinco días hábiles.

La medida generó preocupación entre los trabajadores y provocó una rápida respuesta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se declaró en estado de alerta y asamblea permanente.

Desde el sindicato cuestionaron las explicaciones oficiales y anticiparon reuniones en distintas dependencias municipales para analizar los pasos a seguir.

"El pago desdoblado es una irregularidad que abre un interrogante respecto a la situación financiera de la municipalidad frente a sus compromisos salariales", expresaron desde ATE.

El reclamo por cómo se utilizan los recursos municipales

En el cierre de su comunicado, La Libertad Avanza planteó que la discusión sobre las cuentas públicas de General Roca debe ir más allá del volumen de recursos que maneja el Estado local.

"Es hora de discutir no solamente cuánto gasta el Estado municipal, sino para qué, cómo y con qué resultados", concluyeron desde el espacio.