Van a la misma iglesia y denunció que no deja de acosarla: "Echaste todo lo lindo por la borda"

Una mujer acusó a un hombre que asiste a su mismo culto por hostigamiento. La Justicia de Paz dictó medidas para protegerla a ella y a su pequeña hija.

Una vecina denunció por acoso a un hombre que concurre a su misma iglesia. La Justicia de Paz dispuso medidas para protegerla.

Una vecina de Cinco Saltos que concurre a una iglesia de esa ciudad denunció por acoso y hostigamiento a un hombre que también participa en el mismo culto religioso. En la presentación realizada en la Comisaría de Familia local, relató que conoció al sujeto en ese lugar y que notó que comenzó a buscar tener diálogo con ella, como también “ acercarse para saludarla de manera insistente”, hechos que “la hacían sentirse incómoda”.

La causa fue encuadrada en un caso de violencia de género, por lo que fue elevada para la intervención del Juzgado de Paz , donde su titular subrogante, Mariano Larrasolo, entrevistó a la víctima telefónicamente para que amplíe los términos de la acusación.

Según detalló en su declaración, el hombre consiguió su número telefónico y comenzó a escribirle de manera constante desde diferentes números. Pero además creó distintos perfiles de Facebook e Instagram, desde donde la hostiga.

"Una relación ficticia"

Además, agregó que su drama es más profundo, dado que el sujeto “inventó una relación ficticia para perseguirla”, y que le mandó mensajes lamentando que "...echaste todo lo lindo por la borda".

Pero no solo eso, porque también afirmó el denunciado “intenta acercarse a su familia y conversa con ellos”. Aseguró que “varias veces ha pasado por su domicilio” y que en una oportunidad su hija, que es menor, se encontraba jugando en el patio de su casa y que al salir encontró al hombre hablando con la niña.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos intervino en la denuncia presentada por un hombre, en al que afirmó que su hija sufría violencia de parte del ex. Pero ella contradijo al padre. Archivo

Incluso precisó que, en algunas ocasiones, el acusado “le ha regalado a la niña, caramelos, frutas y dinero”, lo que hace presumir de que “concurre de forma reiterada” a su domicilio, lo que genera “temor por su integridad y a de su hija”.

En ese sentido, en la charla telefónica con el magistrado, la mujer refirió que el sujeto vive cerca de su domicilio, por lo que pidió que le impusieron una prohibición de acercamiento a una distancia de 100 metros, dado que ha advertido que “se esconde en un terreno baldío frente a su casa y la espía”.

Agresión a un amigo

En la denuncia presentada por la vecina, describió también hechos de violencia física contra un amigo de ella. Precisó un incidente ocurrido el domingo 25 septiembre, día en que salió a caminar con el amigo por la zona de bardas de la ciudad. En el paseo el hombre le contó que días antes circulaba en moto y se encontró en un semáforo con el sospechoso, quien le dio un “golpe de puño en el casco” y le advirtió "...te va a re caber", mientras “simulaba intentar sacar algo de la cintura”. Destacó que al amigo también concurre a la misma iglesia que ellos.

Medidas para proteger a la mujer

Tras analizar el caso, el juez Larrasolo dispuso dictar medidas para proteger a la mujer. En primer lugar, dispuso la prohibición de acercamiento -por la cercanía de sus domicilios- a menos de 100 metros de la denunciante y de su hija, como también todo acto de acoso, perturbación o intimidación”. El impedimento incluye comunicaciones mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

El dictamen judicial aclara que las pautas tendrán vigencia por 90 días, y que en caso de incumplimientos el sujeto será acusado de desobediencia a la orden judicial, con intervención de la Fiscalía. Además dispuso que el hombre deberá realizar, “de manera obligatoria”, un tratamiento psicológico y le indicó que concurra al área de salud mental del hospital local y otro establecimiento en el que pueda abordar la problemática de la violencia.

Una mujer de Cinco Saltos acusó a su pareja de someterla a graves hechos de violencia. El hombre fue condenado en una causa en la que también le sumaron agresiones que cometió en el hospital. Archivo

A la mujer también le indicó que debe recibir asistencia médica o psicológica, por lo que deberá recurrir al sistema público de salud u otro organismo especializado.

El juez también determinó comunicar lo resuelto a la Comisaría 43 y a la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos, para garantizar cumplimiento de las medidas de no acercamiento del denunciado al domicilio de la denunciante. Por último, ordenó enviar las actuaciones al Juzgado de Familia para que interceda de acuerdo a lo señala la Ley 3040.