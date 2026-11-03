La histórica visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá protagonistas de Cipolletti

Una delegación de jóvenes salesianos viajará a Buenos Aires para participar de las celebraciones. Uno de ellos tendrá un lugar privilegiado junto al pontífice.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina, movilizará a millones de fieles, entre ellos cipoleños.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina , después de 39 años sin una visita de un pontífice al país, genera una enorme expectativa entre los fieles católicos. En Cipolletti , distintas comunidades religiosas comenzaron a organizarse para participar de las celebraciones previstas entre el 8 y el 11 de noviembre.

El acontecimiento movilizará a miles de personas que viajarán desde diferentes provincias para compartir las misas, encuentros religiosos y vigilias encabezadas por el Santo Padre. Entre ellas habrá jóvenes y representantes de la comunidad salesiana de Cipolletti.

Desde la Parroquia San Juan Bosco y la Obra Salesiana de Cipolletti confirmaron que una delegación viajará a Buenos Aires para participar de las actividades. Además, uno de sus integrantes tendrá un lugar especial durante el encuentro del pontífice con la juventud argentina.

La Casa Salesiana de Cipolletti tendrá presencia durante la visita del Papa León XIV.

Los jóvenes de Cipolletti que viajarán para encontrarse con el Papa

En diálogo con LM Cipolletti, el padre Néstor Zubeldía, director de la Obra Salesiana de Cipolletti y párroco de San Juan Bosco, confirmó que varios integrantes de la comunidad se preparan para viajar a distintos puntos del país.

"De nuestra parroquia San Juan Bosco y casa salesiana de Cipolletti van por su cuenta varias personas, unos a Luján, otros a Córdoba, incluso a Claypole", explicó el sacerdote sobre las expectativas que genera la visita.

Zubeldía también confirmó la organización de una delegación juvenil que participará de las celebraciones centrales en Buenos Aires. El grupo representará a la comunidad salesiana cipoleña durante la misa y la vigilia previstas para el lunes 9 y martes 10.

Néstor Zubeldía, director de la Obra Salesiana de Cipolletti y párroco de San Juan Bosco.

"Estamos organizando, ya confirmado, un grupo de 12 jóvenes que van a representarnos en la misa y la vigilia de los jóvenes en Buenos Aires", señaló el religioso al brindar detalles sobre la participación de la comunidad local.

La delegación también participará de un encuentro del Movimiento Juvenil Salesiano, que reunirá a jóvenes de toda la Patagonia en el Colegio Salesiano León XIII, ubicado en el barrio porteño de Palermo, durante los días de la visita papal.

El propio Zubeldía tendrá una participación activa en esa actividad, donde brindará una charla destinada a los asistentes. La propuesta busca fortalecer los vínculos entre las comunidades salesianas y compartir experiencias vinculadas con la fe y el compromiso juvenil.

Por otro lado, desde la Parroquia Virgen de Lujan de Cipolletti, saldrán dos colectivos que viajarán a la vigilia con el Papa el martes 10.

Rafael Tapia, el cipoleño que estará con el Papa León XIV.

Un cipoleño tendrá un lugar especial junto al Papa León XIV

Uno de los protagonistas será Rafael Tapia, coordinador de Pastoral de la Casa Salesiana de Cipolletti, quien tendrá la responsabilidad de representar al Movimiento Juvenil Salesiano de Argentina durante la vigilia del martes 10 de noviembre.

Exalumno del Colegio Brentana y explorador, Rafael cuenta con una importante trayectoria dentro de la comunidad salesiana. Desde hace varios años desarrolla distintas tareas y participa activamente en espacios pastorales de la institución y de la región.

Su recorrido dentro de la Obra Salesiana de Cipolletti estuvo vinculado al acompañamiento de jóvenes y a diferentes propuestas comunitarias. Esa experiencia le permitirá representar al movimiento juvenil durante uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.

La comunidad salesiana cipoleña se está preparando para emprender viaje en las próximas horas al encuentro histórico.

En diálogo con LM Cipolletti, Rafael confirmó: "De la parroquia San Juan Bosco somos una delegación de 11 jóvenes que participarán de la misa del lunes 9 y de la vigilia del martes 10 en el Monumento a los Españoles", detalló.

También explicó que, por su función dentro de la Inspectoría Salesiana, tendrá una participación especial durante el encuentro. "Estaré en representación de los jóvenes de Argentina Sur en la zona 1 junto al Papa en la vigilia del día martes", confirmó.

La actividad reunirá a representantes de diferentes movimientos y organizaciones católicas de todo el territorio nacional. La vigilia juvenil comenzará a las 20:15 en el Monumento de los Españoles, uno de los escenarios centrales de la visita.

"Seremos distintos jóvenes de toda la Argentina, representando distintos espacios y movimientos de la Iglesia", expresó Tapia, quien destacó la diversidad de comunidades que estarán presentes durante la jornada junto al Santo Padre.

Respecto de la organización, explicó que todavía esperan precisiones sobre las actividades previstas. "Por el momento nos han comentado que debemos llegar a tiempo y estar durante toda la vigilia. Las actividades a realizar en ese momento están a cargo de la organización", indicó.

León XIV arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. (Foto: AFP / Tiziana Fabi)

La agenda del Papa León XIV en Argentina

La visita del Papa León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre, con su llegada al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a las 16:30. Posteriormente, participará de una ceremonia oficial de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y, a las 11:30, encabezará una misa en el Monumento de los Españoles. Durante la tarde tendrá encuentros institucionales y religiosos en distintos espacios de Buenos Aires.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde regresará a Buenos Aires para encabezar la esperada vigilia con los jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un establecimiento penitenciario y celebrará una misa a las 10 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Su despedida está prevista para las 13:30, antes de partir hacia Lima.

Para la comunidad católica de Cipolletti, el acontecimiento representará una oportunidad histórica de encuentro y participación. Los jóvenes salesianos serán parte de una celebración que volverá a reunir a un pontífice con los fieles argentinos después de casi cuatro décadas.