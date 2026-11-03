Cipolletti tendrá una semana de cambios: sol, viento y lluvias

La primera semana de noviembre llegará con cambios en las condiciones meteorológicas en Cipolletti.

El pronóstico del tiempo anticipa días de sol y otros con lluvia en Cipolletti.

La primera semana de noviembre llegará con cambios en las condiciones meteorológicas en Cipolletti . El pronóstico anticipa jornadas con temperaturas agradables, períodos de inestabilidad, viento y algunas precipitaciones, aunque el fin de semana traerá una mejora y un marcado ascenso de las temperaturas.

Según las previsiones meteorológicas, tras la tormenta del lunes por la noche este martes 3 se presentará con nubosidad variable y posibilidad de chaparrones aislados . La temperatura máxima rondará los 25 grados, pero el viento será uno de los protagonistas de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora durante la tarde.

Para el miércoles 4 se espera una mejora de las condiciones. El cielo estará mayormente despejado y el sol volverá a ganar protagonismo en la región. La máxima alcanzará los 24 grados, mientras que la mínima se ubicará alrededor de los 11 grados.

El jueves 5 volverá a cambiar el panorama meteorológico. Aunque la jornada comenzará con buenas condiciones, durante la tarde podrían aumentar la nubosidad y registrarse chaparrones aislados. La temperatura máxima rondará los 24 grados y la mínima será de 9 grados. También se esperan condiciones ventosas.

El viernes 6 llegará con un descenso de las temperaturas y nuevas posibilidades de precipitaciones. Los chaparrones podrían presentarse principalmente durante la mañana, mientras que hacia la tarde se espera una mejora progresiva. La máxima rondará los 21 grados y la mínima estará cerca de los 8 grados.

El fin de semana vuelve el calor a Cipolletti

Después de varios días con cambios en el tiempo, el sábado 7 comenzará con condiciones más estables. Se espera cielo despejado durante gran parte de la jornada, sin probabilidades significativas de lluvia y con una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados.

El domingo 8 será el día más cálido de la semana. El pronóstico anticipa una jornada a pleno sol, con una máxima que podría llegar a los 31 grados y una mínima cercana a los 15 grados.

De esta manera, Cipolletti tendrá una semana con un poco de todo: viento, posibles lluvias, mañanas frescas y tardes templadas, pero también un cierre de semana con temperaturas que volverán a ubicarse en valores propios de la primavera avanzada.