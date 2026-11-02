El Municipio de Cipolletti continúa realizando tareas de mantenimiento y reparación de calles en diversos sectores y barrios de la ciudad para mejorar la transitabilidad.

Continúa el cronograma de mantenimiento de calles y espacios verdes: en qué sectores trabajan esta semana

La Municipalidad de Cipolletti continúa esta semana con su plan de mantenimiento vial para mejorar la circulación en distintos puntos de la ciudad. Las tareas incluyen el acondicionamiento de calles en diversos sectores y barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial .

Las tareas de perfilado y mantenimiento en calles de tierra se realizan en Naciones Unidas, Pastor Bowdler, Lago Fonck y Tres Luces.

En cuanto a la reparación de pavimento, hormigonado y bacheo general las tareas se realizan en calle Manuel Estrada, entre Falucho y Venezuela; Rivadavia, entre Blas Parera y Salta; . Illia entre rotonda Ruta 151 y calle San Luis; Nicaragua y Nahuel Huapi; San Martín y Uruguay; 9 De Julio y Libertad.

Dichas intervenciones permiten mejorar el estado general de las calles garantizando una circulación más segura para los vecinos.

Sobre el cronograma de mantenimento de espacios verdes

Respecto de la organización del municipio para la realización del corte de césped en espacios verdes, se informó que las tareas se llevan a cabo de lunes a viernes con dos cuadrillas en plazas, parques y plazoletas.

Además del corte de césped, se suma al trabajo de mantenimiento diario que realizan los placeros, como el perfilado, riego, resiembra y limpieza de dichos espacios.

Este lunes 2 de noviembre comenzaron en Ferri, Spino Florido, Guillermina, Escritores cipoleños, Quitín García, Morosin, 1200 viviendas, Paul Harris, Capellán y Paseo de la Niñez.

El martes 3 de noviembre se realizarán tareas en el espacio verde de la Caminera, Fortín, Pacheco, Siliquini, CCC/ Derivador, Ana Zerdán, Los Tilos, Malvinas y Anai Mapu.

Siguiendo con el cronograma publicado, el miércoles 4 estará trabajando en:

• San Lorenzo

• Santa Cruz

• B° del Trabajo

• Rotonda La Plata

• Rincon Lindo II

• Los Tordos

• CGT, CIC y 194 Viv.

El jueves 5 de noviembre, personal municipal estará con tareas de mantenimiento en:

• Maestros Cipoleños

• Lavalle

• Hospital

• Bolivia

• Mercantil

• Distrito Vecinal y Parque Industrial

La semana culminará con cortes de césped en los espacios verdes el viernes 6 de noviembre en: B° Manzanas del Sol, Milenium, Kristensen, Chile, Hidronor, Chile y Sirvente.