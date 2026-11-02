Río Negro licita obras por $1.781 millones para el nuevo Tren del Valle

El proyecto conectará Cipolletti y Roca con mejoras en cinco estaciones, un nuevo acceso universitario y la meta de descomprimir la Ruta 22.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció la apertura de ofertas para ejecutar las primeras obras de recuperación del Tren del Valle . La iniciativa contempla una inversión de $1.781 millones para la región.

El próximo 24 de noviembre se llevará a cabo el llamado a licitación pública, que marca el inicio de una nueva etapa para el transporte ferroviario rionegrino. La propuesta busca responder a una demanda creciente de movilidad entre las distintas localidades del Alto Valle.

Diariamente, miles de personas se trasladan entre las ciudades por motivos laborales, educativos y de salud. Frente a esta realidad, el mandatario destacó la necesidad de adaptar el sistema de transporte al crecimiento de la zona.

“El Alto Valle creció, se desarrolló y cambió. Hoy miles de rionegrinos viven en una ciudad, trabajan en otra y se trasladan para estudiar o atender su salud. Necesitamos un sistema de transporte que acompañe esa realidad”, sostuvo Weretilneck.

Tren Patagónico lanzó una convocatoria para cubrir tres vacantes para Cipolletti. Estefania Petrella

Cinco estaciones y un nuevo acceso universitario

La intervención comprende la ampliación y modificación de cinco estaciones ubicadas en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y General Roca. La primera etapa busca extender el recorrido actual hasta General Roca y ampliar la cobertura progresivamente.

Además, el proyecto contempla la construcción de un nuevo punto de ascenso y descenso de pasajeros en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de Cipolletti. Esta parada facilitará la conexión con el sector universitario.

Los trabajos incluyen la colocación de rampas de acceso, andenes accesibles, refugios cubiertos, nueva señalética e iluminación. También se instalarán equipamientos para ordenar e ingresar con mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y comodidad.

Un plan integral para descomprimir las rutas del Alto Valle

La recuperación del servicio ferroviario forma parte de una estrategia para mejorar la seguridad vial en la Ruta Nacional 22. En esa calzada conviven los viajes de los vecinos con el flujo constante de camiones vinculados a la producción y la actividad energética.

“Por eso asumimos las rutas 22 y 151 y decidimos hacernos cargo de la operación del tren. Son parte de un mismo plan integral de recuperación vial y ferroviaria: mejorar la seguridad, conectar nuestras ciudades y ofrecer más alternativas para viajar”, afirmó el Gobernador.

La iniciativa cobra relevancia ante el impacto de las inversiones y el desarrollo de Vaca Muerta. Ese movimiento productivo demanda infraestructura para acompañar la expansión regional, mejorar la integración territorial y brindar mejores condiciones de vida a los habitantes.

Fechas, plazos y consultas para la licitación

La apertura de las ofertas se realizará el 24 de noviembre, a las 10, en la Administración Central de Tren Patagónico, ubicada en la avenida Cardenal Cagliero de la ciudad de Viedma.

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos en las estaciones es de 90 días. Las empresas interesadas pueden solicitar pliegos e información mediante el correo [email protected] o al teléfono 2920 44-6066.