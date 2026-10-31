Tensión y susto por un incendio "intencional" en la Isla Jordán
"Son tres sectores que fueron prendidos fuego de manera intencional", confirmó el jefe del cuartel de Bomberos de Cipolletti a LMC. Pasadas las 19, volvió la calma.
Un incendio de importantes dimensiones se desató en la tarde de este sábado en el predio del Kartódromo de la Isla Jordán, en Cipolletti. Gracias al rápido e intenso accionar del personal de Bomberos, la situación pudo ser completamente controlada pasadas las 19.
El fuego afectó principalmente una zona donde se acumulaban gomas y cubiertas empleadas como defensas de la pista, además de propagarse velozmente desde los pastizales aledaños.
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Las primeras observaciones en el lugar descartaron un origen accidental o fortuito. "Serán tres sectores que de manera intencional prendieron fuego", confirmó de forma contundente Gonzalo Cardozo, jefe del cuartel de bomberos de Cipolletti a LMC, dando a entender que los focos fueron iniciados de manera simultánea o sucesiva por accion del hombre.
Las dotaciones trabajaron de manera estratégica durantepara sofocar las llamas, realizar tareas de enfriamiento y evitar que la densidad del humo impacte sobre los sectores linderos. Tras asegurar el perímetro, se iniciaron las pericias correspondientes para aportar mayores precisiones a la investigación sobre los responsables del hecho. También trabajó en la zona personal policial.
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