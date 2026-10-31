Cipolletti LMCipolletti incendio Tensión y susto por un incendio "intencional" en la Isla Jordán

"Son tres sectores que fueron prendidos fuego de manera intencional", confirmó el jefe del cuartel de Bomberos de Cipolletti a LMC. Pasadas las 19, volvió la calma. Agregar LM Cipolletti a







Un incendio de importantes dimensiones se desató en la tarde de este sábado en el predio del Kartódromo de la Isla Jordán, en Cipolletti. Gracias al rápido e intenso accionar del personal de Bomberos, la situación pudo ser completamente controlada pasadas las 19.

El fuego afectó principalmente una zona donde se acumulaban gomas y cubiertas empleadas como defensas de la pista, además de propagarse velozmente desde los pastizales aledaños.

Las primeras observaciones en el lugar descartaron un origen accidental o fortuito. "Serán tres sectores que de manera intencional prendieron fuego", confirmó de forma contundente Gonzalo Cardozo, jefe del cuartel de bomberos de Cipolletti a LMC, dando a entender que los focos fueron iniciados de manera simultánea o sucesiva por accion del hombre.