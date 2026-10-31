Cipo cerró la devolución de dinero de los pasajes: la millonaria suma que reintegró y un gran gesto

El club comunicó este sábado en sus redes sociales la cifra exacta que devolvió. Y destacó la solidaridad de un conocido simpatizante.

La mayoría de los micros no tuvieron inconvenientes. Pero dos salieron con mucho retraso a Córdoba.

El Club Cipolletti dio por finalizado oficialmente este sábado el proceso de devolución de dinero destinado a los simpatizantes que sufrieron las demoras durante el traslado hacia San Francisco, Córdoba . Tras tres jornadas de atención a las demandas de los fanáticos, la institución albinegra desembolsó un monto total neto de $3.675.000 para cubrir los pasajes devueltos .

El inconveniente se había originado por fallas y demoras con las empresas de transporte contratadas para la movilización a Córdoba, lo que obligó a retrasar la salida de las unidades y generó lógico malestar en la parcialidad albinegra. Ante esta situación, la dirigencia resolvió responder con celeridad para resarcir económicamente a los pasajeros perjudicados.

En la última jornada de reembolsos, la institución restituyó $525.000 , suma correspondiente a las solicitudes de los últimos cinco pasajeros registrados, quienes recibieron $105.000 cada uno.

El gran gesto de Fabián García

Asimismo, desde la dirigencia informaron un hecho singular: el reconocido hincha Fabián García, quien previamente había solicitado y cobrado su reembolso de $105.000, decidió devolver voluntariamente el dinero a la institución tras aclararse un malentendido. Desde el club remarcaron y agradecieron especialmente esta muestra de colaboración del popular Galleta.

Cipo perdió la final en San Francisco, Córdoba, para ascender a la Primera Nacional. La protagonista fue su hinchada. Omar Novoa

El presidente de la Subcomisión de Fútbol, Marcelo Bastías, reiteró las disculpas de la comisión directiva por los contratiempos ocasionados. "Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de nuestros hinchas", expresó el dirigente, quien al mismo tiempo remarcó que el trabajo de la dirigencia no se detiene.

Superado el trago amargo de la logística hacia Córdoba, el Club Cipolletti aboca ahora todos sus esfuerzos a la organización del próximo compromiso deportivo, donde ya evalúa las opciones logísticas e itinerarios para afrontar el viaje por cuartos de final, ante rival que se conocerá en las próximas horas.