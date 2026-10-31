Qué pasó en conocido supermercado céntrico de Cipolletti que movilizó a la policía

Un inesperado hecho alteró la calma en la sucursal de reconocida cadena de supermercados. Momentos de tensión e intervención de policía adicional del lugar y un patrullero de la 32.

Un hecho de inseguridad comercial sacudió la jornada en importante supermercado de Cipolletti , cuando un sujeto intentó retirarse de un conocido centro comercial sin abonar los productos que llevaba consigo . Gracias al rápido accionar de los efectivos que custodiaban el lugar, el hurto fue frustrado en el acto y el sospechoso terminó aprehendido.

La policía informó que el episodio se registró en la sucursal de una reconocida cadena de supermercados ubicado sobre la calle Mariano Moreno . Según informaron fuentes policiales, el individuo, de 44 años , intentó traspasar la línea de cajas llevando consigo diversa mercadería oculta entre sus prendas, vulnerando las medidas básicas de control del local.

Sin embargo, la maniobra fue advertida a tiempo por personal policial adicional que prestaba funciones de guardia en el recinto comercia l. Los efectivos procedieron inmediatamente a interceptar y reducir al sujeto antes de que pudiera concretar su fuga hacia la vía pública.

El individuo de 44 años fue arrestado en las últimas horas por su proceder en el supermercado.

Intervención policial y carátula judicial

Minutos después de la aprehensión, un patrullero de la Comisaría 32° de Cipolletti arribó al lugar tras recibir el alerta formal de la guardia. Los uniformados trasladaron al acusado hasta la dependencia policial para realizar la correspondiente identificación dactiloscópica y dar inicio a las actuaciones legales requeridas por el Fuero Judicial.

Toda la mercadería sustraída fue contabilizada y restituida formalmente a los encargados del establecimiento. Por disposición de la fiscalía de turno, el hecho fue calificado preventivamente como tentativa de hurto en grado de flagrancia, quedando el sospechoso a disposición de la Justicia mientras se definen las medidas cautelares sobre su situación procesal.