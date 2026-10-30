La Ruta 22 suma un nuevo radar: dónde estará y cuál será la velocidad máxima permitida

Una ciudad rionegrina suma un nuevo equipo de fiscalización que controlará a los vehículos que se excedan de los límites permitidos.

La ciudad de Villa Regina tendrá un nuevo radar de velocidad sobre la Ruta Nacional 22 , en cercanías de la rotonda de los Leones y a pocos metros de la pasarela del ex Colegio Comercial . El equipo controlará a los vehículos que circulen a más de 60 kilómetros por hora, un límite inferior al de los otros dos dispositivos que ya funcionan en distintos sectores de la traza.

La instalación fue solicitada por el Municipio para reducir los riesgos de accidentes en ese ingreso a la ciudad. El sector presenta dificultades para la circulación, especialmente cuando se producen cortes de energía que dejan fuera de servicio el semáforo y los camiones atraviesan la zona a velocidades elevadas.

El nuevo dispositivo se incorporó al plan de ampliación de controles de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Sin embargo, todavía no comenzará a emitir infracciones: primero deberá completar la homologación nacional, la calibración y las verificaciones técnicas. Además de completar las verificaciones exigidas, será necesario instalar la cartelería correspondiente para informar a los conductores sobre la presencia del radar y el límite de velocidad de 60 km/h establecido para ese tramo.

Actualmente, en Villa Regina funcionan dos radares - también sobre Ruta 22- y tiene una velocidad máxima permitida de 80 km/h. Uno está ubicado en el kilómetro 1127,7 y controla el tránsito en sentido ascendente; el otro se encuentra en el kilómetro 1134,8 y fiscaliza a quienes circulan en sentido descendente. Los dos son cinemómetros automáticos fijos y sus certificados de homologación y verificación tienen vigencia hasta el 18 de diciembre de 2026.

Villa Regina tendrá cámaras para detectar infracciones en semáforos

En paralelo, el Municipio avanza con la colocación de 45 cámaras en esquinas con semáforos. El sistema permitirá detectar cruces con luz roja, vehículos que no respeten el paso peatonal y conductores que se detengan sobre las sendas. De esta manera, Regina sumará controles tanto en la Ruta 22 como en las calles de la ciudad.

La incorporación de estas tecnologías ampliará los mecanismos de control vial en Villa Regina, donde ya funcionan dispositivos automáticos sobre la Ruta 22 y se prepara una nueva etapa de fiscalización dentro del área urbana. Los conductores podrán consultar la ubicación de los radares autorizados y sus velocidades máximas en el Programa de Control de Velocidades de Río Negro, mientras se completa el proceso de habilitación del nuevo equipo.

En las últimas semanas entró en vigencia la Ordenanza 058/2026, normativa que fijó las sanciones económicas para las distintas infracciones de tránsito que se comenten tanto en el ejido urbano, rural y sobre la ruta en la ciudad.

Quienes crucen un semáforo en roja deberá afrontar una multa por 8 SAM, mientras que aquel que circula con exceso de velocidad la sanción sanción será de 3 SAM. En este sentido, vale mencionar que el costo de 1 SAM es de $59.541,77.