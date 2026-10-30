Alberto Weretilneck detalló el plan para las rutas 22 y 151: "Es un día de más autonomía provincial"

El gobernador Alberto Weretilneck detalló el plan provincial de obras tras asumir la gestión de los tramos liberados de las rutas 22 y 151.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck evaluó el impacto para la provincia del traspaso de las rutas 22 y 151.

Luego de oficializarse el traspaso de los sectores liberados de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita de Río Negro , el gobernador Alberto Weretilneck brindó detalles sobre la estrategia que implementará la provincia para afrontar el deterioro de la traza. "Es un día de mucha historia, de mucha responsabilidad. Es un día de más federalismo y, esencialmente, de más autonomía provincial", afirmó el mandatario al evaluar la transferencia.

El gobernador remarcó la gravedad del estado actual de los caminos recibidos desde Río Colorado hasta Cipolletti y de Cipolletti a Catriel , en los sectores donde Vialidad Nacional no mantiene contratos vigentes. "La Nación le da a Río Negro las rutas en situaciones calamitosas, críticas, absolutamente deterioradas, con obras abandonadas y que todos los días estamos expuestos a accidentes", señaló. Y le pidió comprensión a los usuarios: "Tenemos un programa, tenemos un plan, está planificado, pero como todo este tipo de situaciones necesitan su tiempo y su ejecución, con lo cual los resultados se van a ir viendo en el correr de los meses".

Respecto del impacto del abandono de las obras nacionales en las últimas décadas, Weretilneck aportó cifras sobre la problemática vial en la región. "Usted piensa que entre el año 2017 y 2026 hay más de 2500 personas fallecidas en las dos rutas", advirtió a LU19.

Además, cuestionó el nivel de ejecución previo por parte del Estado nacional: "Desde el año 2008 hasta hoy solamente se hicieron 45 kilómetros de autopista entre Chichinales y Godoy. Eso es lo único que ha hecho la nación en prácticamente 25 años".

El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley que habilita los fondos del proyecto Duplicar Norte a la reparación de las rutas nacionales 22 y 151. Estefania Petrella

Las tres etapas del plan vial provincial

Para encarar la recuperación de los 300 kilómetros asumidos, el Ejecutivo rionegrino organizó los trabajos en tres fases diferenciadas. La primera comenzará en la segunda quincena de noviembre e implicará intervenciones urgentes en los puntos más críticos. Se realizarán reparaciones entre Río Colorado y Choele Choel, tareas en el tramo Chichinales - Choele Choel, arreglos entre Medanito y el límite con La Pampa, intervenciones en la zona de Puente 83, y bacheo con mejoramiento de banquinas en el resto del corredor.

En respuesta a las demandas puntuales sobre la Ruta 151, el gobernador adelantó acciones inmediatas para el sector entre Puente Dique y Medanito. "En el transcurso de la próxima semana, estimamos que del miércoles en adelante, Vialidad Rionegrina ya va a estar haciendo los primeros trabajos de bacheo y de mejoramiento", precisó.

La segunda etapa está programada para iniciar entre marzo y abril, mediante financiamiento del organismo Fonplata. Esta fase contempla retomar obras abandonadas por la Nación, como la rotonda de Choele Choel, la elevación del puente ferroviario en Cipolletti, los trabajos en las colectoras de Puente 83 y la obra entre la Ruta 3 y el kilómetro 109 de la Ruta 151 hacia Catriel, a cargo de la empresa Luciano.

Por último, la tercera etapa contempla un desarrollo estratégico junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la provincia del Neuquén. "Vamos a definir un sistema vial integrado de Río Negro desde Cervantes a Campo Grande y también su vinculación con Neuquén", explicó Weretilneck, al señalar que se evaluará la necesidad de nuevos puentes, la duplicación de calzadas y el proyecto de la ruta de las arenas al norte de General Roca para los próximos 50 años.

Sin fondos nacionales y el debate futuro del peaje

Al referirse a la posición del Gobierno Nacional, el mandatario sostuvo que las autoridades nacionales reconocen la falta de presupuesto provocada por el ajuste fiscal. "Dentro de la política económica de Nación tomó la decisión de no aportar fondos a Vialidad Nacional y hoy la institución no posee estos fondos", indicó. Ante este escenario, contrapuso la concesión con peajes desde Buenos Aires —a los que calificó de "fracaso" en la provincia— con la decisión de asumir la gestión directa a costo y riesgo provincial.

En cuanto a la sustentabilidad financiera a largo plazo, Weretilneck analizó la posibilidad de implementar peajes una vez culminadas las obras de acondicionamiento. "Después de las mejoras, después de las obras yo creo que sí. O sea, no hay manera de financiar un sistema vial si no es que alguien tiene que aportar. No se puede sacar fondos a la educación, fondos a la seguridad, fondos a la salud", argumentó.

Asimismo, sostuvo que deberá discutirse qué tipo de usuarios deberán afrontar el costo, evaluando opciones como el transporte pesado pasante, el turismo hacia Chile, los camiones con arena destinados a Vaca Muerta o el transporte de combustibles y mercancías.